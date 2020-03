Berater von Gent-Juwel Jonathan David deutet Bundesliga-Wechsel an - BVB interessiert?

Jonathan David soll das Interesse einiger Bundesliga-Schwergewichte geweckt haben. Offenbar will das Gent-Juwel den Lockrufen bald folgen.

Offensivmann Jonathan David von der beschäftigt sich offenbar konkret mit einem Wechsel in die . Das deutete sein Berater Nick Mavromanis nun an.

"Jonathan ist jetzt bereit für den nächsten Schritt. Er will in die Bundesliga", sagte Mavromanis den Ruhr Nachrichten und ergänzte: "Es gibt wenige bessere 20-Jährige in Europa. Er ist ein super Fußballer, ein Spieler für die besten fünf Klubs in Europa."

BVB wurde mit Jonathan David in Verbindung gebracht

Zuletzt wurde vor allem immer wieder mit dem 20-jährigen Youngster in Verbindung gebracht. Auch der sowie sollen ihr Interesse hinterlegt haben.

Tatsächlich lassen die Zahlen des kanadischen Nationalspielers in der belgischen Liga aufhorchen. In der laufenden Saison erzielte David, der vornehmlich hinter den Spitzen zum Einsatz kommt, in 40 Pflichtspielen 23 Tore und steuerte zehn Vorlagen bei.

David war im Januar 2018 vom Ottawa International Soccer Klub zu Gent gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.