Gennaro Gattuso spricht nach Niederlage gegen Florenz von Krise beim AC Mailand

Gattuso sieht die Gründe für die aktuelle Krise beim AC Mailand in den zahlreichen Verletzten. Er nimmt aber auch einzelne Spieler in die Kritik.

Nachdem sich der AC Mailand am Samstag mit 0:1 gegen die AC Florenz geschlagen geben musste, hat Gennaro Gattuso die Verletzungen für die aktuellen Probleme verantwortlich gemacht, sich aber auch einzelne Spieler vor die Brust genommen.

"Es ist ein schwieriger Moment, aber heute waren wir aufgrund der Verletzungen im Notstand", wollte der 40-Jährigen seinen Spielern keinen Vorwurf machen: "Das Ergebnis ist nur schwer zu verdauen. Wir waren nicht schlau, aber glücklich auch nicht."

Gattuso warnt Milan davor, die Nerven zu verlieren

Trotz der ausbleibenden Ergebnisse betonte Gattuso, nicht die Nerven zu verlieren: "Die Zahlen sagen, dass sich Milan in der Krise befindet. Wir haben unseren Gegnern in den letzten drei Wochen keine Probleme bereitet. Wir müssen ein bisschen Ruhe finden und dürfen keine Sündenböcke suchen." Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Schließlich seien die Spieler bis an ihre Grenzen gegangen: "Das Team hat alles getan, was es konnte, und wir haben versucht zu gewinnen, aber unsere Form unter dem Druck der Fiorentina schließlich verloren", versuchte Gattuso eine Erklärung zu finden.

Mit den Leistungen einzelner Spieler zeigte sich der 40-Jährige dagegen nicht einverstanden: "Samu Castillejo und Diego Laxalt waren unter dem Nennwert. Wir vermissen die Spieler, die dafür gedacht sind, zusätzliche Qualität und den letzten Pass zu bringen. Daher sage ich, dass es falsch ist, nur Gonzalo Higuain für die fehlenden Tore verantwortlich zu machen", nahm er den Stürmer in Schutz.