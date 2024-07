Genieße die Europameisterschaft mit der FC EUROHYPE-Playlist auf Spotify [Anzeige]

Hat es je ein großes Fußballereignis ohne Musik gegeben? Eben. Musik lässt uns den Vibe einer ganzen Fangemeinschaft spüren. In diesem Jahr bietet Spotify eine Plattform, um diese Atmosphäre mit all ihren Emotionen erlebbar zu machen. Egal, ob es sich um die Euphorie bei einem Sieg in letzter Minute handelt, um Glanz und Gloria beim Elfmeterschießen oder um die emotionale Tragödie nach einem schicksalhaften Fehlschuss: Spotify begleitet dich durch alle Höhen und Tiefen.

Spotify arbeitet mit sieben Kreativen verschiedener Nationalitäten zusammen, um deren Länder und die pulsierende Energie während der Spiele der Europameisterschaft in einer EUROHYPE-Playlist zu porträtieren.

Inspiriert von aufstrebenden Kreativteams, die die Fußballwelt im Sturm erobern, kooperiert Spotify mit sieben Kreativen aus ganz Europa, um das Weiterkommen ihrer Länder bei der diesjährigen EM in Deutschland abzufeiern.

Diese kreativen Köpfe, darunter Lirian Santos (England) und Lluna Clark (Spanien), haben eine Liste von Tracks eingereicht, die die Stimmung in ihrem jeweiligen Heimatland vor dem Turnier widerspiegeln. Jede Woche werden sie die Playlist den Erfolgen ihrer Nationalmannschaft entsprechend aktualisieren – sei es das Aufatmen in England, das Selbstvertrauen in Spanien oder der Herzschmerz in Italien: Für jede Gefühlslage gibt es einen Song.

Sieben Kreative aus ganz Europa fangen den Vibe ihres Landes während der Europameisterschaft ein und machen diesen in einer gemeinsamen Playlist für alle erlebbar.

Jeder Fan wird auf seine Kosten kommen – egal, was du während des Turniers fühlst: In der FC EUROHYPE-Playlist findest du, was du gerade brauchst!

Entdecke die FC EUROHYPE-Playlist auf Spotify.