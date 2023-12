"Geht auf meine Kappe": Rotsünder Mats Hummels übernimmt Verantwortung für BVB-Pleite gegen Leipzig

Dortmund verliert das Verfolgerduell gegen Leipzig. Mats Hummels hatte daran entscheidenden Anteil.

WAS IST PASSIERT? Nach seinem frühen Platzverweis hat Borussia Dortmunds Innenverteidiger Mats Hummels die Verantwortung für das 2:3 (1:1) gegen RB Leipzig übernommen. "Die Niederlage geht auf meine Kappe", schrieb Hummels in den Sozialen Medien, nachdem er im Verfolgerduell nach einer Notbremse bereits in der 15. Minute die Rote Karte gesehen hatte: "Ich darf da niemals zur Grätsche runtergehen und die Jungs dadurch 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld lassen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Hummels hatte den enteilten Lois Openda zu Fall gebracht. Schiedsrichter Sven Jablonski (Bremen) entschied zunächst auf Elfmeter und zeigte Hummels die Gelbe Karte, doch der VAR schaltete sich ein - die Entscheidung: Freistoß und Rot.

Trotz der langen Unterzahl hatte der Vizemeister den Leipzigern ein offenes Duell geliefert. Nach dem 0:1 durch ein Eigentor von Ramy Bensebaini (32.) gelang Niklas Süle der Ausgleich - und auch nach den weiteren Gegentreffern brach Dortmund nicht ein.

"Ganz großes Kompliment an die Fans und die Mannschaft für die Moral heute", führte Hummels aus.

DER TWEET ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der BVB, der nur eines der vergangenen sechs Ligaspiele gewonnen hat, liegt als Tabellenfünfter nun vier Punkte hinter RB. Spitzenreiter Leverkusen, der am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Topspiel gegen den drittplatzierten VfB Stuttgart antritt, könnte bis auf 13 Punkte davonziehen.