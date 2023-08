Gegner wirft seinen Schuh weg: Luis Suárez schäumt vor Wut

Nach einem hitzigen Zweikampf - inklusive kurioser Aktion - ist Luis Suárez auf 180.

WAS IST PASSIERT? Luis Suárez hat wegen des unsportlichen Verhaltens seines Gegenspielers am Wochenende kurzzeitig die Fassung verloren. Beim 3:0 seines Klubs Grêmio Porto Alegre gegen Cruzeiro Belo Horizonte hatte Cruzeiros Außenverteidiger Marlon Ende der ersten Halbzeit dem am Boden liegenden Suárez dessen rechten Schuh weggenommen und kurzerhand vom Spielfeld geworfen. Seinen Stiefel hatte der Uruguayer zuvor im Zweikampf mit Marlon verloren.

Suárez schäumte vor Wut, reklamierte wild und forderte eine Verwarnung für seinen Kontrahenten. Dieser kassierte für seine Aktion folgerichtig vom Unparteiischen Marcelo de Lima Henrique die Gelbe Karte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Ende hatte schließlich doch Suárez gut Lachen: Grêmio gewann das Spiel mit 3:0, der ehemalige Torjäger des FC Barcelona war mit einem Treffer und einem Assist der Matchwinner.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Insgesamt war der 36-Jährige in dieser Saison in 36 Partien an 25 Toren Grêmios beteiligt. Suárez steht bei 14 Treffern und 11 Vorlagen.