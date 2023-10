"Robert, verdammt. Da braucht es kein Foul!": Barcelona-Youngster Gavi mit eindeutiger Ansage an Lewandowski

Bei Barcelona Sieg gegen Sevilla fiel bei genauerer Betrachtung eine Szene zwischen Gavi und Robert Lewandowski auf.

WAS IST PASSIERT? Barcelonas Mittelfeld-Juwel Gavi hat dem deutlich erfahreneren Stürmerstar Robert Lewandowski beim Sieg gegen den FC Sevilla vergangenen Freitag mit einer deutlichen Ansage klar gemacht, was er von einer Aktion des Polen hielt.

WAS WURDE GESAGT? "Robert, verdammt. Da braucht es kein Foul! Verdammt, Mann!", ist von Gavi in einem DAZN-Mitschnitt in Richtung Lewandowski zu hören, der mit 35 satte 16 Jahre älter ist als sein Teamkollege.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auslöser der Szene war ein nach Gavis Ansicht unnötiges Foulspiel des früheren Bayern-Torjägers in der Schlussphase der Partie, die Barça letztlich mit 1:0 gewann.

Mit einer Reaktion auf Gavis Ansage hielt sich Lewandowski zurück. Wie die Marca schreibt, war diese Aktion Gavis auch ein Zeichen für dessen Entwicklung zum Führungsspieler bei den Katalanen. Mitunter wird der spanische Nationalspieler schon als künftiger Kapitän Barcelonas gehandelt.

DIE BILDER ZUR NEWS: