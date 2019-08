Nach Abschied beim FC Chelsea: Gary Cahill schließt sich Crystal Palace an

Im Juli lief sein Vertrag nach einem enttäuschenden letzten Jahr bei Chelsea aus. Nun hat Gary Cahill mit Crystal Palace einen neuen Klub gefunden.

Innenverteidiger Gary Cahill hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Abwehrchef des wird künftig für auflaufen und erhält dort einen Vertrag bis 2021. Das verkündeten die Londoner am Montagabend auf ihrer Vereinshomepage.

Cahill war seit Anfang Juli vereinslos, nachdem sein Arbeitspapier bei den Blues nicht mehr verlängert wurde. Der 33-Jährige kam im vergangenen Jahr unter Trainer Maurizio Sarri auf gerade einmal zwei Ligaeinsätze. Dabei fiel es ihm sichtlich schwer, sich mit seiner Reservistenrolle zu arrangieren.

Gary Cahill über die letzte Saison bei Chelsea: "Es war schrecklich für mich"

In einem Interview mit dem Sunday Telegraph im vergangenen Mai verriet Cahill: "Es war wirklich schrecklich für mich persönlich. Es wird aus meinem Kopf gelöscht, wenn ich Chelsea verlasse." Bei Palace hofft der 61-malige englische Nationalspieler nun auf mehr Einsatzzeiten.

"Ich bin froh, hier zu sein. Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit für mich, meine Karriere in der Premier League fortzusetzen und in einem guten, spannenden Team zu spielen. Es gibt hier einige sehr spannende, talentierte Spieler. Ich freue mich auf die Herausforderung", so Cahill.

Gary Cahill bei Crystal Palace: "Habe das Gefühl, dass ich in bester Form bin"

Dabei denkt er trotz bereits 15 Jahren als Profi noch nicht an ein Karriereende. "Ich bin hungrig, meine Karriere so lange wie möglich weiterzuführen – ich habe das Gefühl, dass ich in bester Form bin", erklärte der Defensivmann.

Cahill kam 2012 für rund 8,4 Millionen Euro von den Bolton Wanderers zum FC Chelsea und hatte dort eine erfolgreiche Ära mitgeprägt. In seinen sieben Jahren in London feierte der Rechtsfuß zwei englische Meisterschaften, zwei Europa-League-Titel und den Champions-League-Triumph gegen den FC Bayern 2012.