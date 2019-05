Berater vorn Gareth Bale exklusiv: "Seine Zukunft bei Real Madrid liegt alleine in den Händen von Zinedine Zidane"

Gareth Bale steht zum zweiten Mal in Folge nicht im Kader von Real Madrid. Nun hat sich sein Berater zur aktuellen Situation des Walisers geäußert.

Berater Jonathan Barnett hat sich exklusiv bei Goal und Spox zur aktuellen Situation von Gareth Bale bei geäußert und über eine mögliche Zukunft seines Klienten bei den Königlichen gesprochen.

Der Waliser steht für das Auswärtsspiel von Real Madrid bei nicht im Kader der Königlichen - bereits zum zweiten Mal infolge. "Es ist schade, dass Bale nicht spielt", kommentiert Barnett die aktuelle Situation.

Berater über Bale-Zukunft bei Real Madrid: "Ich kann nur hoffen ..."

Ob Bale auch über den Sommer hinaus eine Zukunft bei den Blancos in der spanischen Hauptstadt hat, liegt, so Barnett, "allein in den Händen von Zinedine Zidane". Ein Abschied des 29-Jährigen ist aber noch längst nicht beschlossen.

"Ich kann nur hoffen, dass er weiterhin für Real spielen wird. Zidane trifft die Entscheidungen. Ob das ein Hinweis auf die kommende Transferperiode sein wird, müssen sie den Trainer fragen, aber ich denke nicht", betont Barnett abschließend.

Der Vertrag von Bale bei den Madrilenen läuft noch bis 2022. Zuletzt kamen vermehrt Gerüchte auf, wonach Zidane nicht mehr mit dem Linksfuß plant und Bale deshalb den Klub nach sechs Jahren im Sommer verlassen könnte. Als potenzieller Abnehmer wurde zuletzt auch unter anderem der FC Bayern München ins Spiel gebracht.

In der aktuellen Saison hat Bale wettbewerbsübergreifend 42 Spiele für Real absolviert und dabei 14 Treffer erzielt.