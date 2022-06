Gareth Bale offenbar vor Wechsel zum Los Angeles FC

Nach seinem Abschied von Real Madrid geht es für Gareth Bale wohl in den USA weiter. Der Waliser wechselt offenbar zum Los Angeles FC.

Offensivstar Gareth Bale setzt seine Karriere offenbar in den USA fort. Wie The Athletic berichtet, steht der Waliser kurz vor einem Wechsel zum MLS-Klub Los Angeles FC. Dort soll der 32-Jährige einen Einjahresvertrag mit der Option auf weitere 18 Monate erhalten.

In Kalifornien will sich Bale demnach vor allem für die WM im Winter in Form bringen, für die sich Wales in den Playoffs qualifiziert hatte. Für ihn wäre es die erste WM-Teilnahme seiner Karriere.

Gareth Bale mit Real Madrid fünfmal Champions-League-Sieger

Bales Vertrag bei Real Madrid läuft Ende Juni aus. Der Offensivspieler spielte zuletzt kaum noch eine Rolle und machte keinen Hehl daraus, die Zeit auf dem Golfplatz mehr zu genießen als sein Dasein bei den Königlichen, was seinen Stellenwert bei den Fans hatte sinken lassen.

Im Trikot der Königlichen gewann Bale unter anderem fünfmal die Champions League, dreimal die spanische Meisterschaft und einmal die Copa del Rey. 2013 hatte Real für Bale die damalige Weltrekordsumme von 101 Millionen Euro an Tottenham Hotspur überwiesen.