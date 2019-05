Berater von Real-Star Gareth Bale: "Bin mir nicht sicher, ob Zidane ihn halten möchte"

Der Waliser spielt unter Real-Coach Zidane weiterhin eine untergeordnete Rolle. Bales Berater sieht dessen Zukunft trotzdem in Madrid.

Der Berater von Real Madrids Angreifer Gareth Bale hat bekräftigt, dass sein Klient künftig weiterhin für die Königlichen auflaufen möchte. Gleichermaßen äußerte er jedoch Bedenken, ob Real-Coach Zinedine Zidane einen ähnlichen Plan verfolge.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich bin mir nicht sicher, ob Herr Zidane möchte, dass er bleibt", sagte Jonathan Barnett gegenüber Sky Sports und schob nach: "Gareth hingegen möchte bleiben."

: Bale-Rückkehr in die Premier League?

Beim 3:2-Heimsieg gegen Villarreal am vergangenen Wochenende hatte Zidane trotz des Ausfalls von Karim Benzema auf Bale verzichtet. "Interpretiert, was ihr wollt. Er hat einen Vertrag und wird diesen mit großer Zufriedenheit bis 2022 erfüllen. Er zählte und zählt meiner Meinung nach immer noch zu den drei, vier besten Spielern der Welt", betonte Barnett im Hinblick auf Bales Zukunft.

Eine etwaige Rückkehr des 29-Jährigen in die Premier League halte der Berater grundsätzlich für "möglich", jedoch "müsste jemand sehr viel Geld in die Hand nehmen und uns das zahlen, was er unserer Meinung wert ist. Es muss sehr viel Geld sein."

Bale war einst im Sommer 2013 von Tottenham nach Madrid gewechselt und absolvierte seither 231 Pflichtspiele für Real (102 Tore, 64 Assists). Sein Vertrag bei den Königlichen läuft noch drei Jahre lang.