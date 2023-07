"Gar kein Thema für mich": BVB-Torhüter Gregor Kobel spricht über Gerücht um Wechsel zum FC Bayern

Gregor Kobel, Torhüter von Borussia Dortmund, hat über seine Zukunft beim BVB und damit auch die Gerüchte über einen möglichen Wechsel gesprochen.

WAS IST PASSIERT? Keeper Gregor Kobel von Borussia Dortmund kann sich aktuell keinen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen.

WAS WURDE GESAGT? "Damit oder mit einem Wechsel beschäftige ich mich überhaupt nicht! Schreiben Sie das bitte auch so auf: Das ist gerade gar kein Thema für mich", sagte Kobel der Bild.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über ein angebliches Interesse des FC Bayern am 25-jährigen Keeper aus der Schweiz.

Kobel steht noch bis 2026 beim BVB unter Vertrag. "Mein voller Fokus liegt auf diesem Team, mit dem ich in den nächsten Jahren erfolgreich sein will. Ich bin total darauf fokussiert, was hier passiert. Das erwarte ich von mir selbst", erklärte er.

WAS WURDE NOCH GESAGT? Über eine mögliche Verlängerung seines Kontrakts sagte Kobel: "Für diese Themen habe ich meine Leute. Ich bin da inmitten des Gesprächsprozesses gar nicht so nah dran wie Sie glauben. Ich habe sportliche Ziele, die mir alles abverlangen. Darum kümmere ich mich. Das verlangt man mit Recht von mir."

Auf erneute Nachfrage, stellte Kobel klar, dass er sich einen langfristigen Verbleib aber durchaus vorstellen kann. "Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, daran hat sich nichts geändert", sagte er.