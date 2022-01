Chelsea-Leihspieler Conor Gallagher: Kante-like, Tuchel-Liebling und ein Mega-Preisschild

"Er fällt in jedem einzelnen Spiel auf. Es ist nicht schwer, ihm zu folgen", schwärmte Thomas Tuchel Ende vergangenen Jahres. Doch es war nicht ein Chelsea-Akteur, der dem Blues-Coach diese Lobeshymne abrang - zumindest kein aktueller: Gemeint war nämlich Conor Gallagher.

Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler ist derzeit an Ligakonkurrent Crystal Palace ausgeliehen und machte dort bislang durch starke Auftritte nicht nur Tuchel auf sich aufmerksam. Es ist die bereits vierte Leihstation des Eigengewächses, der aktuell einer von insgesamt 21 (!) verliehenen Akteuren der berühmten Londoner "Loan Army" ist.

Wäre es nach seinem Bewunderer gegangen, hätte Gallagher den Verein nicht verlassen. Denn Tuchel verfolgt mit dem Youngster einen klaren Plan.

Chelsea-Leihspieler Conor Gallagher: Einer wie N’Golo Kante

"Gallagher ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler mit nur wenigen Schwächen", schlägt auch GOAL-Chelsea-Korrespondent Nizaar Kinsella in die gleiche Kerbe: "Jetzt zählen neben seiner starken Balleroberung auch Tore und Assists zu seinem Spiel."

Im Mittelfeld der Eagles ist Gallagher gesetzt, stand in all seinen absolvierten 17 Premier-League-Partien in der Anfangsformation, traf dabei sechsmal und glänzte dreimal als Assistgeber.

Kinsella vergleicht den Rechtsfuß passenderweise mit einem weiteren Liebling Tuchels. "Seine ultimative Fußball-Superkraft ähnelt der von N’Golo Kante", sagt Kinsella: "Er kann weiter und stärker laufen als jeder andere." Dies sei auch der Grund für Gallaghers Scorerpunkte.

Einzig an seiner Anführermentalität könnte Gallagher etwas arbeiten. "Er könnte vielleicht etwas lauter sein, aber er sagt oft, dass er zu müde sei, weil er so viel rennt", ergänzt Kinsella: "Er ist aber auch nicht der Spielertyp, der das Tempo eines Spiels diktiert wie beispielsweise Jorginho. Ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist oder einfach nicht sein Ding."

Kein Wunder, dass Tuchel vor der Saison alles daran gesetzt hatte, Gallagher zu halten. Doch die Konkurrenz um Musterschüler-Pendant Kante schreckte den Engländer ab. "Tuchel wollte ihn schon zu dieser Saison bei den Profis integrieren, aber er wollte nicht nur als Backup für Kante, Mateo Kovacic oder Jorginho dienen", erklärt Kinsella. Diese Rolle wurde folglich Saul Niguez und Ruben Loftus-Cheek zuteil.

Dies soll sich aber bereits im Sommer ändern. Obwohl die Blues nach Informationen von GOAL und SPOX mit Monacos Aurelien Tchouameni und West Hams Declan Rice gleich zwei weitere Spieler für das ohnehin prächtig besetzte zentrale Mittelfeld ins Visier genommen haben, plant Tuchel fest mit Gallagher. Vor allem die sich zuletzt häufenden Verletzungspausen Kantes legen eine Kaderergänzung nahe.

Gallagher-Hype bei Palace: "Nicht erwartet, dass er so gut ist"

Bis dahin soll Gallaghers Entwicklung bei Palace im Idealfall so weitergehen. "Er ist einfach der beste Spieler dort in dieser Saison", schwärmt Kinsella.

Zwar habe man erwartet, dass Gallagher nach ordentlichen Auftritten bei seinen vorherigen Leihstationen Swansea und West Brom gut performt, "aber man hat nicht erwartet, dass er so gut ist."

Doch genau diese Erkenntnis bestätigt nicht nur Tuchel. Laut Sun hat auch PSG seine Fühler nach Gallagher ausgestreckt. Von einem Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro ist die Rede.

Cheftrainer Mauricio Pochettino soll ein großer Fan des englischen Nationalspielers (ein Länderspiel) sein. Der Argentinier sei sich sicher, dass die Londoner Gallagher zu einem bestimmten Preis ziehen lassen würden.

Conor Gallagher: Mega-Preisschild und der Fluch der "Loan Army"

Zwar würde Chelsea laut Kinsella unter besagten 60 Millionen Euro keinerlei Gesprächsbereitschaft zeigen, einen Wechsel in die französische Metropole hält er jedoch für unwahrscheinlich. "Außerdem müsste Tuchel ohnehin jedem Angebot zustimmen", erklärt er. Und dessen Veto ist garantiert.

Einen Profi-Einsatz hat Gallagher bei Chelsea bislang nicht vorzuweisen. Es reichte lediglich für einen Kaderplatz beim Europa-League-Triumph 2019 gegen Stadtrivale Arsenal.

Bleibt zu hoffen, dass ab kommender Saison die ersten dazukommen und Gallagher nicht wie eine Vielzahl der "Loan Army"-Soldaten in Vergessenheit gerät.