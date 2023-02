Galatasaray: Zaniolo erhält Rückennummer 17 - in Gedenken an Erdbeben-Opfer

Nicolò Zaniolos Rückennummer steht fest - der Verein und Spieler gedenken dabei einem 17-jährigen Fan, der beim Erdbeben in der Türkei verstarb.

WAS IST PASSIERT? Galatasaray Istanbul hat in einem offiziellen Video Nicolò Zaniolo vorgestellt und dabei die Rückennummer des Italieners enthüllt. Der 23-Jährige wird die 17 auf dem Rücken tragen. Zaniolo erhält diese Zahl, um den 17-jährigen Fan Muhammed Emin Özkan zu ehren, der beim Erdbeben in der Türkei sein Leben verlor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Muhammed Emin Özkan bereitete ein Highlight-Video für Zaniolo vor, in der Hoffnung, dass er sich Gala anschließen würde, bevor das Erdbeben ihn das Leben kostete. Galatasaray und Zaniolo haben ihn in dem Ankündigungsvideo nicht vergessen.

In der Nacht des 6. Februars 2023 gab es in der Türkei und in Syrien ein schweres Erdbeben, bei dem bisher mehr als 17.000 Todesopfer bestätigt wurden.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? Zaniolo sagte in dem Video: "Es tut mir sehr leid für Muhammed und das türkische Volk." Der Verein schrieb zudem: "Wir ehren unsere Bürgerinnen und Bürger, die ihr Leben verloren haben, wir werden keinen von Ihnen vergessen!"