Galatasaray vor Transferdoppelschlag bei englischem Spitzenklub

Gala legt nochmal auf dem Transfermarkt nach. Gleich zwei Spieler von den Spurs sollen nach Istanbul wechseln.

WAS IST PASSIERT? Wenige Tage vor dem Schließen des Wechselfensters in der Süper Lig gelingt dem türkischen Meister Galatasaray offenbar ein Transferdoppelschlag: Wie der Klub am Montagabend bestätigte, hat er offizielle Verhandlungen mit Tottenham Hotspur wegen der Transfers von Innenverteidiger Davinson Sanchez (27) und Mittelfeldspieler Tanguy Ndombélé (26) begonnen. Transferexperte Fabrizio Romano hatte zunächst davon berichtet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Romano soll die Ablöse für Sanchez zwischen 10 und 15 Millionen Euro liegen. In den kommenden 24 Stunden werde der Medizincheck absolviert und Sanchez anschließend einen Vierjahresvertrag unterzeichnen.

Ndombélé, der in diesem Sommer von einem Ausleihgeschäft von Napoli zurückkehrte, soll dagegen erneut auf Leihbasis für eine Spielzeit abgegeben werden. Anschließend habe Galatasaray eine Kaufoption.

Der Süper-Lig-Meister setzt damit seinen emsigen Transfersommer fort. In den vergangenen Wochen verpflichtete Galatasaray eine ganze Reihe namhafter Spieler, darunter Hakim Ziyech (Chelsea). Angelino (RB Leipzig) und Wilfried Zaha (Crystal Palace).

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Galas Verantwortliche haben noch ein paar Tage Zeit, die Deals für Sanchez und Ndombele unter Dach und Fach zu bringen. Am 8. September schließt das Transferfenster in der Türkei.