Galatasaray ist angeblich hinter Stuttgarts Atakan Karazor her

Der türkische Tabellenführer Galatasaray interessiert sich für Stuttgarts Abräumer Atakan Karazor. Die Schwaben wollen ihn aber wohl nicht abgeben.

WAS IST PASSIERT? Galatasaray Istanbul lockt offenbar Atakan Karazor vom VfB Stuttgart. Der Süper-Lig-Tabellenführer ist nach Informationen der Bild am 26-Jährigen interessiert und will ihn dem Bericht zufolge am liebsten im Sommer verpflichten. Die Gala-Scouts sollen sich Karazor beim 3:3 gegen Dortmund am vergangenen Samstag live im Stadion angeschaut haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Karazor ist vertraglich noch bis 2026 an die Schwaben gebunden. Dem Bericht zufolge will der VfB eine niedrige zweistellige Millionensumme für den defensiven Mittelfeldspieler erhalten. Im Falle eines Stuttgarter Abstiegs dürfte die Summe deutlich niedriger ausfallen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Karazor stammt aus der Jugend des VfL Bochum und lief danach für Borussia Dortmund II auf. Nach zwei Jahren bei Holstein Kiel ging er 2019 für 800.000 Euro von den Störchen zu den Schwaben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Karazor ist im defensiven Mittelfeld des VfB in dieser Saison meist gesetzt: Er stand in 17 Bundesliga-Spielen in der Startelf und lieferte dabei eine Torvorlage.