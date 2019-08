Premier League: Galatasaray will Tiemoue Bakayoko vom FC Chelsea ausleihen

Chelsea-Coach Frank Lampard plant für die kommende Saison ohne Tiemoue Bakayoko. Zieht es den Franzosen nun nach Istanbul?

Der türkische Rekordmeister ist um die Dienste von Chelsea-Mittelfeldspieler Tiemoue Bakayoko bemüht. Nach Informationen von Goal und SPOX visiert der Istanbul-Klub ein Leihgeschäft mit den Blues an.

Da Galatasaray die Ablöseforderungen für einen festen Transfer in Höhe von rund 35 Millionen Euro nicht stemmen kann, favorisiert Gala eine Leihe.

: Lampard plant ohne Bakayoko

Sollte ein solcher Deal zustandekommen, wäre Galatasaray dennoch darauf angewiesen, dass Chelsea einen Teil des Gehalts übernimmt. Der 24-Jährige verdient gemäß seines aktuellen Kontrakts rund 130.000 Euro pro Woche.

Bakayoko war einst im Sommer 2017 von der nach London gewechselt, wurde in der vergangenen Saison jedoch an den ausgeliehen. Der Vertrag des Franzosen, der in den Planungen von Chelsea-Coach Frank Lampard eine untergeordnete Rolle spielt, läuft noch bis 2022.