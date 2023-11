Galatasaray Istanbul beim FC Bayern München wohl mit Torwart Fernando Muslera

Die Türken dürfen gegen den FCB wohl auf ihren Stamm-Keeper zurückgreifen.

WAS IST PASSIERT? Der türkische Rekordmeister Galatasaray kann im Champions-League-Spiel beim FC Bayern wohl doch auf Stammtorhüter Fernando Muslera zurückgreifen.

WAS WURDE GESAGT? "Er war heute mit uns im Training auf dem Platz und es ist nichts Negatives passiert", sagte Trainer Okan Buruk vor dem Spiel am Mittwoch.

WAS IST DER HINTERGRUND? Muslera hatte sich beim 2:1 gegen den Istanbuler Stadtrivalen Kasimpasa am vergangenen Freitag in der türkischen Süperlig am Ellbogen verletzt. Die Entscheidung über seinen Einsatz werde erst am Spieltag fallen, sagte Buruk: "Unser Arzt sagte, es gäbe nichts, was es schlimmer machen würde, falls er spielen würde. Insgesamt lief heute alles positiv."

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Der Coach setzt in der ausverkauften Allianz Arena auf "die "Kraft unserer türkischen Fans, die uns hier unterstützen werden". Mit den heißblütigen Anhängern im Rücken "werden wir unser Bestes geben und genauso gut spielen wie im ersten Spiel", versprach er. In Istanbul hatte Galatasaray nach einer starken ersten Halbzeit 1:3 verloren.

Die Bayern, warnte Buruk, verfügten über "sehr hohe Qualität, das haben wir im Hinspiel deutlich gesehen. Ihre Angreifer sind sehr schnell, es erwartet uns ein sehr schwieriges Spiel."