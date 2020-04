Galatasaray-Torhüter Fernando Muslera verrät seinen härtesten Mit- und Gegenspieler in der türkischen Süper Lig

Galatasaray-Torhüter Fernando Muslera hat verraten, welcher Stürmer ihn in der Süper Lig bislang vor die größten Herausforderungen gestellt hat.

-Torhüter Fernando Muslera hat in einem Interview mit der Vereinszeitung über den Stürmer gesprochen, der ihn in der bislang am meisten gefordert hat. "Sowohl als Mitspieler als auch als Gegenspieler war es Burak Yilmaz", verriet der uruguayische Nationaltorhüter.

Yilmaz hatte zwischen 2012 und 2016 für vier Jahre bei Galatasaray unter Vertrag gestanden, in denen der 34-Jährige zweifacher türkischer Meister und Pokalsieger wurde. Seit 2019 steht der Stürmer bei unter Vertrag.

Muslera, der noch bis 2021 an Galatasaray gebunden ist, war 2011 von gekommen. Mit 291 Spielen ist der 33-Jährige der ausländische Spieler mit den meisten Einsätzen für den amtierenden türkischen Meister.