Galatasaray: Torhüter Fernando Muslera fällt lange aus

muss lange auf Torhüter Fernando Muslera verzichten. Der 33-Jährige zog sich bei der 0:2-Niederlage gegen Caykur Rizespor am Sonntagabend beim Restart der türkischen einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Das gab Galatasaray bekannt.

Muslera war in der 15. Minute mit Milan Skoda zusammengeprallt. In der Folge wurde er ausgewechselt und ins Krankenhaus eingeliefert.

