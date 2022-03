Der FC Barcelona reist zum Achtelfinal-Rückspiel der Europa League zu Galatasaray Istanbul. Anpfiff der Begegnung ist am Donnerstag, 17. März 2022, um 18.45 Uhr im Nef Stadyumu in Istanbul. Ob Ihr das Match live im Free-TV verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS abgerufen werden können und wo Ihr Highlights sowie einen LIVE-TICKER findet, hat GOAL zusammengefasst.

Normalerweise ist der FC Barcelona Stammgast in der K.-o.-Phase der Champions League, in der laufenden Saison reichte es in der Gruppenphase der Königsklasse hinter dem FC Bayern München und Benfica Lissabon allerdings nur zum dritten Platz und dem damit verbundenen Abstieg in die Europa League. Nachdem in den Achtelfinal-Play-offs die SSC Napoli ausgeschaltet wurde, geht es nun gegen Galatasaray. Zwar sind die Katalanen Favorit, doch das 0:0 im Hinspiel vergangene Woche machte bereits deutlich, dass ein Einzug ins Viertelfinale alles andere als selbstverständlich ist.

Und die Istanbuler dürften mit gehörig Rückenwind in das anstehende Duell gehen, schließlich gelang am Montagabend ein 2:1-Erfolg im prestigeträchtigen Derby gegen den Lokalrivalen Besiktas. Beide Treffer gingen auf das Konto von Linksaußen Kerem Aktürkoglu, der bereits im ersten Match gegen Barca eine ansprechende Leistung geboten hatte. Selbiges gilt auch für Keeper Inaki Pena, der derzeit von den Blaugrana an 'Gala' ausgeliehen ist und alles versuchen wird, um seinem Stammklub die Viertelfinal-Teilnahme zu vermiesen.

Kann sich der FC Barcelona nach der mauen Performance im Hinspiel steigern oder gelingt Galatasaray der Coup? Die Entscheidung gibt's am Donnerstagabend - und GOAL erklärt, wie Ihr live dabei sein könnt.

Galatasaray vs. FC Barcelona heute live: Das Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale in der Übersicht

Begegnung: Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona

Wettbewerb: Europa League, Achtelfinal-Rückspiel

Datum: 17. März 2022, 18.45 Uhr

Austragungsort: Nef Stadyumu, Istanbul (Türkei)

Galatasaray vs. FC Barcelona heute live: Welche Europa-League-Achtelfinals laufen im Free-TV?

Durch die Übernahme der Rechte an den Europa-League-Spielen durch die RTL-Gruppe feierte der Wettbewerb auch die Rückkehr ins frei empfangbare Fernsehen. Pro Spieltag wird eine Partie mit deutscher Beteiligung von RTL im Free-TV übertragen.

Da sich aber ein türkischer und ein spanischer Vertreter gegenüberstehen, wird das Match nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Dort könnt Ihr lediglich Eintracht Frankfurt gegen Real Betis ab 21 Uhr verfolgen.

A big week of football lies ahead! 🤩



✅ Round of 16 second legs

🗓️ Quarter-final draw on Friday #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/5iLvv4S2oF — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 14, 2022

Galatasaray vs. FC Barcelona heute live: Läuft die Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN oder Sky?

Kurz und knapp: nein. Weder der Streamingdienst DAZN noch der Pay-TV-Sender Sky halten Rechte an der Europa League. Auf diesen Plattformen werdet Ihr vergeblich nach einem LIVE-STREAM suchen.

Dafür werdet Ihr bei RTL+, ehemals TVNow, fündig. Der kostenpflichtige Streamingdienst der RTL-Gruppe bietet einen LIVE-STREAM an, zuvor müsst Ihr Euch aber registrieren.

Galatasaray vs. FC Barcelona: Die Europa-League-Achtelfinals im LIVE-STREAM bei RTL+

Bei der erstmaligen Registrierung könnt Ihr einen kostenfreien Probemonat buchen, um das Angebot zunächst zu testen. Neben der Europa League läuft beispielsweise auch die Europa Conference League und die deutsche Nationalmannschaft bei RTL+.

Nach Ablauf des Testmonats habt Ihr die Wahl zwischen dem Premium-Paket für 4,99 Euro pro Monat und dem Premium-Duo-Paket für 7,99 Euro monatlich. Zweiteres gibt Euch die Möglichkeit, LIVE-STREAMS auf zwei Endgeräten parallel zu schauen.

Galatasaray vs. FC Barcelona: Highlights und LIVE-TICKER zum Europa-League-Achtelfinale

Die Highlights zur Partie könnt Ihr via YouTube abrufen, dort werden sie auf dem Kanal von RTL Sport hochgeladen. Auch die UEFA stellt auf Ihrer Website kurze Clips zur Verfügung.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf den Laufenden bleiben, empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von GOAL. Dort informieren wir über die wichtigsten Spielszenen.

Galatasaray vs. FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Europa-League-Achtelfinals in der Übersicht

Paarung Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona Wettbewerb Europa League, Achtelfinal-Rückspiel Anstoß 17. März 2022, 18.45 Uhr Free-TV - LIVE-STREAM RTL+ LIVE-TICKER GOAL

Galatasaray vs. FC Barcelona heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Domenec Torrent und Xavi ihre jeweilige Aufstellung veröffentlichen, findet Ihr sie an dieser Stelle.