Mega-Quote in der Reserve, Vorbild Mesut Özil und der Traum von der EM: Das ist Galatasaray-Neuzugang Halil Dervisoglu

Vor wenigen Tagen verpflichtete Galatasaray das türkische Sturm-Juwel Halil Dervisoglu auf Leihbasis. Goal und SPOX stellen den 21-Jährigen vor.

HINTERGRUND

"Ich würde gerne in der Türkei spielen. Jeder türkische Spieler möchte das. Ob es dazu kommt oder nicht, liegt aber nicht in meiner Hand", sagte Halil Dervisoglu im vergangenen März im Gespräch mit TRT Sport. Knapp ein Jahr später ging sein Wunsch in Erfüllung: Der 21-jährige Angreifer, der auch auf den Flügeln einsetzbar ist, wechselte vor einigen Tagen auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten FC Brentford bis zum Ende der laufenden Spielzeit zu Galatasaray Istanbul.

Bei den Löwen erhielt der Rechtsfuß die Rückennummer '11', die bereits Vereins-Ikone Hasan Sas, Stürmer-Star Didier Drogba oder Lukas Podolski trugen, und soll als zweiter Neuner neben Mbaye Diagne spielen - zumindest so lange Routinier Radamel Falcao mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt.

Wir stellen den türkischen Nachwuchsstürmer vor.

✍️ Galatasaray’a hoş geldin Halil İbrahim Dervişoğlu 🤜🤛 pic.twitter.com/nefGYe5gMZ — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 25, 2021

26 Spiele, 21 Tore: Dervisoglu überragte in Spartas Reserve

Seine ersten Schritte im Fußball absolvierte der gebürtige Niederländer in seiner Heimatstadt Rotterdam, genauer gesagt in der Jugend von Sparta, der er sich breits mit zehn Jahren anschloss. Dort arbeitete sich Dervisoglu über die Nachwuchsteams 2017 in die Reserve des Klubs und sorgte auf Anhieb mit 21 Treffern in 26 Partien für Aufsehen.

Als Lohn folgte das Debüt bei den Profis im darauffolgenden Jahr. Den Abstieg in die zweite Liga konnte er zwar nicht verhindern, allerdings trug er in der Saison 2018/19 mit elf Toren, darunter eines im Play-off-Finale um den Wiederaufstieg, maßgeblich zur Rückkehr in die Eredivisie bei. In der niederländischen Beletage zählte der türkische U21-Nationalspieler, der in bisher elf Länderspielen achtmal traf, zum Stammpersonal und folgte im Januar 2020 dem Lockruf des FC Brentford nach England in die Championship.

Drei Millionen Euro zahlten die Bees für die Dienste des jungen Torjägers, Trainer Thomas Frank bezeichnete ihn bei seiner Vorstellung als "Stürmer, der ein bisschen von allem kann. Er kann mit beiden Füßen abschließen, ist gut in der Luft, kann hinterlaufen, den Ball halten und schießt Tore." Ein Highlight war sicherlich der 3:2-Testspielsieg in der Sommervorbereitung gegen den FC Arsenal mit Vorbild Mesut Özil, bei dem Dervisoglu im Emirates Stadium einen Treffer beisteuerte.

Quelle: Getty Images

Richtig glücklich wurde Dervisoglu bei Brentford dennoch nicht - er kam lediglich auf neun Pflichtspieleinsätze (ein Tor) und wurde folglich nach gerade einmal neun Monaten wieder in die Niederlande zu Twente Enschede verliehen, was allerdings ebenfalls nur von kurzer Dauer sein sollte. Das Leihgeschäft wurde nach zehn torlosen Einsätzen Anfang Januar vorzeitig abgebrochen.

Nur wenige Tage später folgte die direkte Anschlussleihe in die Türkei, zu Galatasaray. Unter Faith Terim startet Dervisoglu nun den nächsten Anlauf, um womöglich seinen großen Traum wahrwerden zu lassen - den von der Europameisterschaft 2021. "Um zum Kader für die EM zu gehören, werde ich noch mehr geben. In diesem Jahr konnte ich mich nicht so zeigen, aber im kommenden Jahr kann ich dies hoffentlich und damit auch viel erreichen", betonte der Mittelfstürmer, der neben der türkischen auch für die niederländische A-Nationalmannschaft auflaufen könnte, vergangenen März.

Sein Debüt für den Tabellendritten der Süper Lig könnte Dervisoglu bereits am Freitag im Duell gegen Verfolger Gaziantep geben. In einer Woche steht dann der erste richtig große Härtetest für den Youngster an - das Derby gegen Fenerbahce, womöglich erneut gegen sein Idol Özil.