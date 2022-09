Galatasaray will offenbar Caglar Söyüncü von Leicester City verpflichten

Bei Leicester hat der türkische Nationalspieler kaum noch Einsatzzeit. Zieht es Söyüncü daher nun nach Istanbul?

Galatasaray will sich offenbar um Innenverteidiger Caglar Söyüncü von Leicester City bemühen. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Ein Wechsel zu dem türkischen Topklub wäre noch möglich, da das Transferfenster in der Türkei erst am 8. September schließt. Laut Romano wird es in den nächsten Tagen erneute Gespräche zwischen allen Parteien geben, um den Deal zu finalisieren.

Wechsel zu Galatasaray? Söyüncü bei Leicester außen vor

Söyüncü war in der Vorsaison noch lange Stammspieler bei Leicester, spielt inzwischen aber keine Rolle mehr. Bis dato kam er noch in keinem der sechs Premier-League-Spiele der neuen Spielzeit zum Einsatz, beim 2:5 in Brighton am Sonntag stand der 48-malige türkische Nationalspieler nicht einmal im Kader.

Söyüncü war 2018 vom SC Freiburg nach Leicester gewechselt. Sein Vertrag bei den Foxes läuft im Sommer 2023 aus.