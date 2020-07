Galatasaray: Bilder des neuen Auswärtstrikots für die Saison 2020/21 aufgetaucht

Galatasaray wird in der nächsten Saison wohl in schwarz-roten Auswärtstrikots auflaufen. Eine türkische Webseite hat nun erste Bilder veröffentlicht.

wird in der nächsten Saison wohl in schwarzen Auswärtstrikots mit einem auffälligen roten Grafikmuster spielen. Die türkische Plattform esvaphane.com veröffentlichte am Donnerstag weitere Bilder des neuen Shirts.

Demnach wird der türkische Verein auf fremden Plätzen in einem schwarzen Dress auflaufen. Über die gesamte Vorder- und Rückseite des Trikots erstrecken sich jedoch rote Akzente, die in Richtung des Saums kräftiger werden.

Entgegen einer früheren Version soll die Grafik auch an den Ärmeln fortgesetzt werden. Das Vereinslogo sowie das Emblem des Ausrüsters Nike sind in einem satten Gelb gehalten. Das neue Auswärtstrikot soll noch im Juli oder August auf den Markt kommen.

In der aktuellen Saison läuft Galatasaray in einem beigefarbenen Auswärtstrikot mit roten Ärmeln und einem gelb-roten Kragen auf. Das Heimtrikot ist komplett in den Vereinsfarben gehalten und hat längsgestreifte Balken auf der Vorderseite.