Gabriel Veron: Brasiliens Supertalent, das nach einem Argentinier benannt wurde und eigentlich Cowboy werden wollte

Gabriel Veron könnte der nächste teure Brasilien-Export werden. Kurios: Er ist ausgerechnet nach einer Argentinien-Legende benannt.

HINTERGRUND

Der große Wunsch des Nachbarn von Carlos Alexandre Fonseca de Souza und dessen Frau Gracielly Silva blieb unerfüllt: So sehr wünschte er sich einen Sohn, doch das Schicksal spielte einfach nicht mit und er bekam drei Töchter. Gracielly Silva dagegen brachte Anfang September 2002 einen Jungen zur Welt – und der Nachbar hatte doch noch einen einigermaßen großen Auftritt: Denn die frischgebackenen Eltern konnten sich nicht auf einen zweiten Namen für den kleinen Erdenbürger verständigen. Der Nachbar, glühender Fußballfan, hatte für den Fall der Fälle schon einen Namen parat und nachdem er ihn wohl nicht mehr für einen eigenen Sprössling brauchen sollte, schlug er den Eltern vor: "Warum nennt ihr ihn nicht Veron?"

Veron - der Name des großartigen Mittelfeldspielers, der um die Jahrtausendwende in der dominierte und der später für jede Menge Geld in die Premier League wechselte. Einziges "Problem": Veron war Argentinier, die Fonseca de Souzas dagegen Brasilianer. Ihnen aber gefiel der Name trotzdem so gut, dass sie ihren Sohn tatsächlich Gabriel Veron tauften. Zumal Gabriels Mutter keine Ahnung von Fußball hatte und ihr die Verbindung zunächst nicht klar war.

U17-WM 2019: Gabriel Veron gewann den Goldenen Ball

Ziemlich genau 18 Jahre später steht fest: Der Knabe ist ebenfalls Fußballprofi, gilt als begnadetes Talent und könnte ebenso wie sein berühmter Namensvetter schon bald in Europa für Furore sorgen.

Die kuriose Geschichte seiner Namensgebung schilderte Gabriel Veron im vergangenen Jahr während der U17-Weltmeisterschaft der offiziellen Webseite der FIFA. Bei jener Endrunde spielte er sich endgültig in das öffentliche Rampenlicht, als er die junge Selecao mit drei Toren zum WM-Titel schoss und anschließend mit dem Goldenen Ball für den besten Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde.

Veron ist einer dieser jungen, pfeilschnellen Flügelstürmer, wie sie aktuell gefühlt im Minutentakt hervorbringt: Rodrygo Goes, Vinicius Junior (beide ), Gabriel Martinelli (Arsenal) und Tete (Shachtjor Donezk) – ihnen allen wird eine große Zukunft vorausgesagt. Obwohl er noch in Brasilien spielt, steht ihnen Gabriel Veron in nichts nach. Auch er ist flink, technisch perfekt ausgebildet und torgefährlich. Der Rechtsaußen kann auch auf der linken Seite eingesetzt werden und ist ein passabler Vorbereiter.

Ex-Nationalspieler Bebeto schwärmte im Correio Brasiliense von Gabriel Veron: "Der Junge verfügt über enormes Talent." Vor der U17-WM habe er ihn nicht gekannt, so der Weltmeister von 1994, aber nach dessen Leistungen "war ich beeindruckt und habe mir mehr Informationen über ihn besorgt".

Gabriel Veron steht bei Palmeiras bis 2025 unter Vertrag

Bebeto dürfte dabei auch in Erfahrung gebracht haben, dass Gabriel Veron in Assu, im Nordosten Brasiliens, das Licht der Welt erblickte. Von seinem Heimatklub Santa Cruz de Natal wechselte der offensichtlich Hochbegabte 2017 in die U15 des Traditionsklubs Palmeiras.

Im zarten Alter von 15 Jahren verhalf er Palmeiras zum Titel beim Scopigno Cup, der inoffiziellen U17-WM für Vereinsmannschaften, Veron und Co. besiegten im Finale Real Madrid. Seit diesem Turnier gilt der heute 18-Jährige als größtes Palmeiras-Talent seit Gabriel Jesus, der vor knapp vier Jahren für 32 Millionen Euro Ablöse zu wechselte.

Verons Vertrag läuft noch bis 2025. Seit dem vergangenen Jahr ist er Mitglied des Profikaders und wurde zum ersten Palmeiras-Spieler, der im 21. Jahrhundert geboren wurde und in der Serie A auflief. Mittlerweile ist der Rechtsfuß Stammspieler und lieferte in den drei Ligaspielen dieser Saison drei Scorerpunkte (zwei Tore, ein Assist).

Dass Veron heute ein umworbenes Top-Talent ist - Everton, Arsenal, Barcelona und Real sollen Interesse zeigen -, war so trotz seines Namens allerdings zunächst nicht vorgesehen. Er verriet im vergangenen Jahr, dass er ursprünglich anstrebte, als Cowboy seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Gabriel Veron wollte eigentlich Cowboy werden

"Das ist der Beruf meines Vaters. Er arbeitet auf einer Ranch, kümmert sich um Rinder und Pferde", so Veron bei fifa.com. "Er ist viel in der Natur und ich habe versucht, mit ihm zu arbeiten. Aber ich habe es nicht hingekriegt." Seine Mutter habe ihn dann ermuntert, seinen Traum vom Profifußball intensiv zu verfolgen, "damit ich eine bessere Zukunft habe".

Keine schlechte Entscheidung. Und das ist auch Juan Sebastian Veron nicht verborgen geblieben. "Ich bin sicher, Du wirst noch viel mehr erreichen", sagte der Ex-Albiceleste-Star 2019 in einer Videobotschaft, die Palmeiras auf seinen Social-Media-Kanälen verbreitete.

This is great: Juan Sebastián Veron sends a video message to Brazil starlet Gabriel Veron, who is named after him. “It’s an honour knowing your dad chose my name for you” pic.twitter.com/INC2VJAYCl — Jack Lang (@jacklang) December 11, 2019

Gabriel Veron, der "La Brujita" ("die kleine Hexe") nicht live spielen sah, aber sich nach eigenen Angaben viele Videos von ihm auf YouTube angeschaut hat, antwortete: "Er ist mein Idol. Ich verspreche, dass ich unseren Namen auf dem Platz ehren werde."