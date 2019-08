Gabriel Jesus nach Ausraster im Finale der Copa America für zwei Monate gesperrt

Im Copa-America-Finale war Gabriel Jesus mit Gelb-Roter Karte und obszönen Gesten negativ aufgefallen. Dafür wurde er nun gesperrt.

Der brasilianische Nationalspieler Gabriel Jesus ist vom südamerikanischen Fußballverband Conmebol für zwei Monate gesperrt worden. "Der Spieler wird für offizielle Spiele und Freundschaftsspiele mit seiner Nationalmannschaft in diesem Zeitraum gesperrt", teilte Conmebol in einer Mitteilung am Donnerstag mit.

Jesus wurde zusätzlich mit einer Geldstrafe von 30.000 Dollar belegt und hat nun eine Woche Zeit, um Berufung einzulegen. Der brasilianische Verband wurde mit einer Strafe von 15.000 Dollar für Jesus' Verhalten belegt.

Gabriel Jesus hatte im Copa-America-Finale die Gelb-Rote Karte gesehen

Der 22 Jahre alte Stürmer vom englischen Meister hatte im Copa-America-Finale, das mit 3:1 gegen Peru gewann, 20 Minuten vor dem Schlusspfiff die Gelb-Rote Karte gesehen und infolgedessen heftig protestiert.

Neben obszönen Handgesten hatte er wütend gegen eine Wasserflasche getreten und die VAR-Kabine fast umgestoßen.