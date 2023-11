Der Berater von Ilkay Gündogan hat die Gerüchte um einen Wechsel des Nationalspielers in die Türkei dementiert.

WAS IST PASSIERT? Ilhan Gündogan, Onkel und Berater von Ilkay Gündogan, hat gegenüber der Mundo Deportivo einen Wechsel seines Schützlings zu Galatasaray nach Istanbul ausgeschlossen.

WAS WURDE GESAGT? "Die Berichte in der Presse in diesen Tagen über Ilkay entsprechen nicht der Wahrheit. Ich habe vor dem Spiel gegen Bayern München niemanden von Galatasaray getroffen, um über Ilkay zu sprechen. Es gab keine Entwicklung, kein Treffen oder irgendetwas, was uns in dieser Hinsicht zugetragen wurde", wird Ilhan von der spanischen Zeitung zitiert.

Und weiter: "Ich möchte das klarstellen. Weder ich noch Ilkay können verstehen, wie diese Nachricht zustande gekommen ist. Ilkay ist sehr glücklich in Barcelona und konzentriert sich auf das, was er dort erreichen will und auf seine Ziele."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuvor waren Gerüchte aufgekommen, wonach sich Gündogan in Gesprächen mit dem türkischen Spitzenklub befinde. Demnach strebe der deutsche Nationalspieler einen Abgang vom FC Barcelona an und wolle sich Galatasaray anschließen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison gehört der Deutsche bei Barça zu den unumstrittenen Stammspielern. 17-mal stand er für die Mannschaft von Trainer Xavi bislang auf dem Rasen, wobei er ein Tor erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.