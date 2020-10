Manchester City - Ilkay Gündogan nennt Ex-BVB-Kollege Nuri Sahin als härtesten Gegenspieler

Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan von hat seinen früheren Dortmunder Teamkollegen Nuri Sahin als härtesten gegnerischen Mittelfeldspieler bezeichnet. "Nuri Sahin war schon immer ein harter Gegner im Training beim BVB", erklärte der 29-Jährige in einem Q&A auf seinem Twitter-Account.

Der 32-Jährige "wusste immer, was ich als Nächstes tun wollte", ergänzte Gündogan mit einem Lachsmiley.

Nuri Sahin has always been a tough opponent during training at @BVB - he always knew what I wanted to do next😂 https://t.co/1pV6dpHwvw