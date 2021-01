Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und 13 Bundesliga-Profis: Die Nominierten für das FUT Team of the Year bei FIFA 21

Der Videospielentwickler EA Sports hat die Nominierten für das diesjährige FUT Team of the Year bei FIFA 21 bekanntgegeben. Bis Montag, den 18. Januar, können Fans die Elf des Jahres wählen. Im Anschluss gibt EA die Ergebnisse bekannt.

Neben den üblichen Verdächtigen wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Kevin De Bruyne schafften es insgesamt 13 Bundesligaprofis in die Verlosung.

Who makes your Team of the Year?



It's time. Be heard. Vote now: https://t.co/FnsksMdKPK#TOTY #FIFA21 #FUT pic.twitter.com/GXJReYaK2v