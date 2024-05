Fußballfans werden mit einer unglaublichen Live-Performance der ikonischen UEFA-Champions-League-Hymne überrascht, als FedEx die Trophäe vor dem großen Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid im Wembley-Stadion nach London bringt

ADVERTORIAL: Fans konnten am Donnerstag einen ersten Blick auf die CL-Trophäe werfen - sie durften aber auch eine erstaunliche Darbietung bewundern.

Die Trophäe der UEFA Champions League ist vor dem Finale am Samstag sicher im Wembley-Stadion in London angekommen. Und die Fans der beiden Finalisten haben die Chance, sie persönlich zu sehen.

Nachdem sie sich in der Regent Street eingefunden hatten, um den berühmten Pokal zu sehen, wurden die Anhänger von Real Madrid und Borussia Dortmund mit einer erstaunlichen Live-Performance überrascht.

FedEx, ein offizieller Sponsor der UEFA Champions League, erfreute die Anwesenden mit der ikonischen Hymne des Wettbewerbs. Aus dem Publikum heraus boten das Royal Philharmonic Orchestra und einige professionelle Sänger eine lautstarke Performance.

Die atemberaubende Darbietung fand statt, als die Trophäe ins Zentrum Londons geliefert wurde. Zwei Tage bevor Real Madrid und der BVB um den Titel in der Königsklasse kämpfen.

Die Fans wurden auch mit einem Auftritt des ehemaligen Real-Madrid-Stars und UEFA-Champions-League-Siegers Claude Makelele verwöhnt, der für Aufsehen sorgte, als er die Trophäe durch die Menschenmenge in der Regent Street führte, während das Orchester spielte.

Mit Hilfe eines FedEx-Fahrers platzierte der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Chelsea und Frankreichs die Trophäe auf der Bühne, bevor er zur Freude der Anwesenden den Taktstock in die Hand nahm und das Orchester zum mitreißenden Schluss der Hymne dirigierte.

Makeleles Reise mit der Trophäe begann letzte Woche im UEFA-Hauptquartier in der Schweiz, als er mit Hilfe von FedEx die Silberware abholte und sich auf den Weg nach London machte.

"Ich bin stolz darauf, Teil von etwas so Einzigartigem zu sein wie dieser Live-Aufführung der berühmten UFA-Champions-League-Hymne. Einem Musikstück, das mir als Spieler so viele besondere Nächte beschert hat und mir heute noch Gänsehaut bereitet", sagte Makelele.

"Mitzuerleben, wie FedEx die Trophäe der UEFA Champions League nach London bringt, bedeutet mir sehr viel, nachdem ich hier so viele gute Jahre als Spieler verbracht habe. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welches Team ihn am Samstag nach dem Abpfiff in den Händen hält. Das wird ein großartiges Ereignis sein."

Nach der Aufführung sagte Peter Reynolds vom Royal Philharmonic Orchestra: "Wir sind uns sehr wohl bewusst, was die UEFA-Champions-League-Hymne für Fußballfans bedeutet und welche Emotionen sie auslöst, wenn sie vor großen Spielen in vollen Stadien gespielt wird."

"Dies in London vor einem Live-Publikum nur zwei Tage vor dem Finale zu wiederholen, war eine erstaunliche Erfahrung, die durch die Ankunft der Trophäe auf der Bühne, während wir spielten, noch spezieller wurde. Wir hoffen, dass der Auftritt den Menschen hier im Publikum genauso viel bedeutet hat wie uns."

Wouter Roels, der Vizepräsident für Marketing and Customer Experience bei FedEx Express Europe, sagte: "In den letzten drei Jahren wurde uns das Vertrauen geschenkt, die Trophäe der UEFA Champions League zum Finale zu liefern. Das hat uns von Paris nach Istanbul und nun nach London geführt.

"Dieser Wettbewerb bedeutet den Fans so viel und es war großartig, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie mit einer erstaunlichen Live-Performance der UEFA-Champions-League-Hymne im Herzen Londons zu überraschen, unterstützt von einer wahren Legende des Spiels, Claude Makelele."