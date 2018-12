Fußballer des Jahres: FCB-Neuzugang Alphonso Davies in Kanada ausgezeichnet

FCB-Neuzugang Alphonso Davies wurde in seiner Heimat Kanada zum Fußballer des Jahres gewählt, wobei der 18-Jährige einen besonderen Rekord aufstellte.

Alphonso Davies vom FC Bayern München ist in seiner Heimat Kanada zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Dies ist nicht nur eine große Auszeichnung für den 18-Jährigen, der seit einigen Wochen beim FCB mittrainiert, sondern auch ein bemerkenswerter Rekord.

Davies ist mit Abstand der jüngste Gewinner des Awards. Seit 1993 wird die Auszeichnung vergeben, die Titelträger der vergangenen Jahre hatten die 30 allesamt überschritten. "Er ist ein herausragender Leistungsträger für den Klub und das Land. Für Alphonso Davies ist das jetzt nur folgerichtige Realität", sagte Nationaltrainer John Herdman.

Auch Davies Ex-Klub, die Vancouver Whitecaps, gratulierte via Postings in den sozialen Netzwerken: "Er macht uns immer noch stolz!" Davies konnte in 31 MLS-Partien acht Tore erzielen und lieferte weitere zehn Vorlagen. Schon jetzt hat er neun Partien für die A-Nationalmannschaft absolviert.