Regelkunde im Fußball: Wie viele Spieler müssen mindestens auf dem Platz sein?

Darf es beim Fußball zu einem 1 gegen 1 kommen? Oder dürfen sogar unter bestimmten Umständen mehr als 22 Spieler:innen auf dem Feld stehen? Goal beantwortet in diesem Artikel alle Fragen zur Anzahl an Spieler:innen auf dem Platz.

Etwa alle 4,5 Spiele kommt es im Profifußball zu einer Roten Karte - also ungefähr zwei Mal pro Bundesligaspieltag. Dass es da ziemlich unwahrscheinlich ist, dass mal nur sieben gegen sieben Spieler:innen gegeneinander spielen oder generell Partien mit wenigen Beteiligten stattfinden ist dementsprechend unwahrscheinlich - trotzdem kann es mal passieren, weshalb es im Regelbuch vorgemerkt ist.

Rote Karten und Verletzungen sind zwei Aspekte, die man im Fußball eigentlich nicht sehen will. In diesem Artikel wirft Goal einen Blick auf bestimmte Regeln: Wie viele Spieler dürfen zum Anpfiff auf dem Feld sein und ab wann muss ein Spiel abgebrochen werden?

Fußballregeln einfach erklärt: So viele Spieler:innen dürfen am Anfang auf dem Feld stehen

Fangen wir mit der Anzahl an Beteiligten an, die am Anfang des Spiels auf dem Feld stehen müssen: Hier muss immer ein Torwart dabei sein - egal wie viele weitere Spieler:innen mit von der Partie sind. Die Höchstzahl insgesamt dürfte klar sein: Elf Menschen, eine:r davon als Torwart, dürfen pro Team gleichzeitig am Spiel teilnehmen - mehr geht nicht.

Regeln im Fußball: Müssen immer gleich große Mannschaften gegeneinander spielen?

Nach unten wird es interessanter: Die Mindestanzahl an Spieler:innen, die auf einem Fußballplatz stehen müssen, ist sieben! Da immer ein Torwart dabei sein muss werden also zusätzlich sechs Feldspieler:innen benötigt - damit kann man eine Begegnung beginnen.

Bei weniger als sieben darf die Begegnung nicht angepfiffen werden. Ob sieben gegen elf, sieben gegen sieben oder acht gegen neun Spieler:innen ist dabei egal. In manchen Wettbewerben gilt zwar die "Norweger-Regel", welche besagt, dass sich beide Teams auf die gleiche Anzahl an Spieler:innen einigen können - das ist bei den großen deutschen und internationalen Spielen aber nicht der Fall.

Falschinformationen zu Fußballregeln: Darum wissen nicht alle die richtigen Regeln

Die Spanne an Menschen auf dem Feld variiert also zwischen 15 und 23 - den oder die Schiedsrichter:in mit einberechnet. Wie ist es denn jetzt, wenn eine Mannschaft, die so schon nur sieben Fußballer:innen auf dem Platz hat, eine weitere Rote Karte sieht oder nach einer Verletzung nicht wechseln kann?

FIFA Schuld an Fake News? So sind die Regeln

Um diese Frage ranken sich viele Mythen und Legende, wobei man erahnen kann, warum manche Fans mit Fake News umherlaufen: 2016 wurden die Regeln geändert, einige Anhänger:innen könnten noch auf dem alten Stand sein.

Außerdem könnte, gerade bei jüngeren Fans, das Videospiel FIFA zum Glauben führen, dass bei sechs Spieler:innen das Spiel abgebrochen wird und mit 3:0 für die Mannschaft gewertet wird, die noch genug Spieler:innen auf dem Platz hat - nicht zuletzt eine Taktik von schwachen FIFA-Spieler:innen, um ein Debakel zu verhindern.

Rote Karte oder Verletzungen: So viele Spieler:innen müssen auf dem Feld stehen

Kommen wir nun aber zu den offiziellen Regeln: Wenn eine Mannschaft weniger als sieben Spieler:innen auf dem Feld hat, wird das Spiel abgebrochen.

Wenn der Verlust der/des siebten Spieler:in keine Rote Karte, sondern eine Verletzung ist, muss zuvor der Mannschaftskapitän fragen, ob der/die Verletzte noch zurück auf das Feld kommen kann. Wenn das verneint wird, wird das Spiel abgebrochen.

Neue Regel seit 2016: Dann wird das Spiel abgebrochen

Was viele Menschen noch Glauben, gerade in Deutschland, ist das, wenn eine Mannschaft weniger als sieben Spieler:innen hat, der oder die Spielführer:in (Mannschaftskapitän:in) zum/zur Schiedsrichter:in gehen kann und um Spielabbruch bitten kann, was dann gewährleistet werden muss.

Warum das noch als Teil der Regel gesehen wird, ist schnell erklärt: Das war bis 2016 die Regel, welche aber am 1. Juli 2016 durch die oben erklärt Regel ersetzt wurde. Die Anzahl an Spielerwechsel wird übrigens nicht durch die Anzahl an Spieler:innen auf dem Platz verringert.