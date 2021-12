Weihnachten wird in der Premier League mit Fußball gefeiert - der Boxing Day steht wieder an!

18 der 20 Premier League Mannschaften werden auch in diesem Jahr wieder für ein Fußballfest sorgen. In den letzten Jahren hat sich der Boxing Day in England zu einem Event für groß, klein, Tante, Onkel, Oma, Opa - die ganze Familie entwickelt.

Fußballmarathon in der höchsten englischen Spielklasse! Vor allem die aktuelle Tabellenkonstellation verspricht zusätzliche Brisanz. GOAL verrät Euch, wann der Boxing Day in der Premier League stattfindet.

Fußball live an Weihnachten: Wann ist der Boxing Day

Wieso der Boxing Day so enormen Anklang findet? Ganz einfach - jeder hat Zeit! Das Event findet am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember 2021, statt.

Insgesamt könnt Ihr an diesem Tag über 10 Stunden an Live-Fußball mit teils hochklassigen Partien verfolgen!

Die Faktenlage zum Event legen wir Euch im nächsten Abschnitt dar.

Fußball live an Weihnachten: Die Eckdaten zum Boxing Day

Event: Boxing Day

Boxing Day Wettbewerb: Premier League | 19. Spieltag

Premier League | 19. Spieltag Datum: Sonntag, 26. Dezember 2021

Sonntag, 26. Dezember 2021 Anzahl Spiele: 9 Begegnungen

Fußball live an Weihnachten: Sky zeigt den Boxing Day live im TV

Ein weiterer Grund für aufkommende Festtagsstimmung: Der zweite Weihnachtsfeiertag fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Doch wo können wir das Spektakel überhaupt sehen?

Die Übertragungsrechte für die Premier League besitzt auch in dieser Saison der Bezahlsender Sky.

Um am 26. live dabei zu sein, benötigt Ihr also ein Abonnement beim beliebten Sportsender aus Unterföhring!

Sky überträgt am Boxing Day jede Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz.

Fußball live an Weihnachten: Der Boxing Day im LIVE-STREAM mit Sky Go & Sky Ticket

Ihr seid am 2. Weihnachtsfeiertag bei Familie oder Freunden ohne Sky-Abo? Kein Problem, dann empfehlen wir Euch eine der beiden Streamingplattformen des Pay-TV-Senders!

Sky Go und Sky Ticket zeigen das LIVE-Angebot von Sky im Internet-STREAM.

Auch on-demand können zahlreiche Inhalte abgespielt werden. Wir stellen Euch beide Optionen vor.

Plattform Sky Go Sky Ticket Verfügbar als Sky-Kunde? ✓ x Kosten - Monatsmitgliedschaft: 29,99€/Monat + jederzeit kündbar

Jahresmitgliedschaft: 12 Monate 24,99€/Monat (danach 29,99€/Monat + jederzeit kündbar) Kompatible Geräte Desktop, Smartphone, Tablet Desktop, Smartphone, Tablet, Spielekonsole, TV-Stick, Smart-TV App-Download App Store Play Store App Store Play Store

Fußball live an Weihnachten: Diese Spiele laufen am Boxing Day auf Sky