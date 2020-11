Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Werder Bremen vs. 1. FC Köln

Werder Bremen misst sich heute Abend mit dem 1. FC Köln. Wo Ihr heute Fußball live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bühne frei für das Freitagsspiel der : gegen den . Anpfiff der Partie im Wohninvest Weserstadion ist heute - wie immer am Freitag in der Bundesliga - um 20.30 Uhr.

In diesem Artikel bekommt Ihr alles Wissenswerte, wie Ihr das Duell aus der Hansestadt heute anschauen könnt, also wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Fußball heute live im TV sehen - so seht Ihr Werder Bremen gegen den 1. FC Köln

Das Freitagsspiel wird heute nicht von einem klassischen Fernsehsender live im TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt in die Ausstrahlungsrechte.

Aber die gute Nachricht kommt jetzt: Das Duell zwischen Bremen und Köln kann natürlich trotzdem auf dem großen Bildschirm im Wohnzimmer verfolgt werden. Da DAZN auf vielen möglichen Plattformen verfügbar ist, wie zum Beispiel auch auf Smart TVs, lässt sich das Programm ganz bequem auf dem Fernseher verfolgen.

Mehr Teams

Nur eines der letzten 6 Spiele verloren. Kassiert Bremen gegen Köln den dritten Sieg der Saison?



Köln - Bremen seht ihr Freitag ab 20:15 Uhr live auf DAZN. #SVWKOE pic.twitter.com/fAersaekXX — DAZN DE (@DAZN_DE) November 5, 2020

Auch wer in Besitz eines Amazon Fire Sticks, einer Spielekonsole (DAZN ist zum Beispiel auf PS3, PS4 oder der XboxOne verfügbar) ist, kann sich das Spiel aus dem Weserstadion auf einem großen Bildschirm anschauen. Alles zu den Devices, auf denen DAZN verfügbar ist, erfahrt Ihr direkt bei DAZN auf der Homepage .

Was es genau mit dem LIVE-STREAM auf sich hat, was der DAZN-Probemonat ist und was der Streamingdienst kostet, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Fußball heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung von Werder Bremen vs. 1. FC Köln im Netz

Wie oben bereits erwähnt, DAZN besitzt in Deutschland und Österreich die Übertragungsrechte an dem Duell. Es führt also eigentlich kein Weg am Streamingdienst, der so viel Live-Sport wie sonst kein anderer im Repertoire hat, vorbei. Jeder, der ein DAZN-Abo besitzt, kann sich das Spiel bequem im Internet anschauen - in bester Qualität. Wer noch kein Mitglied bei DAZN ist, kann sich Werder Bremen gegen Köln sogar kostenlos anschauen - der DAZN Probemonat macht's möglich .

Dieser LIVE-STREAM zu Werder Bremen gegen den 1. FC Kölnn ist über alle gängigen Webbrowser problemlos abrufbar. Außerdem hat DAZN für nahezu jede Plattform eine spezielle App entwickelt. So kann das komplette Programm - das neben Fußball noch viele weitere Sportarten umfasst ( hier gibt es das ständig aktualisierte DAZN-Programm auf einen Blick ) - auch auf fast allen Apple Geräten, Android Smartphones, Spielekonsolen wie Playstation 3, PS4 oder Xbox One, Amazons Fire TV Stick und vielen weiteren Plattformen empfangen werden.

Die Übertragung zum Freitagsspiel der Bundesliga bei DAZN beginnt am Montagabend um 20.15 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff. Folgendes Team wird das Duell zwischen den Hanseaten und den Geißböcken für Euch im LIVE-STREAM begleiten:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Das Beste? Der erste Monat ist komplett kostenlos. Danach kostet eine Mitgliedschaft bei DAZN, das pro Jahr bis zu 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports überträgt, 11,99 Euro. Dabei gibt es viele verschiedene Arten und Weisen, wie man DAZN bezahlen kann - PayPal ist nur eine davon . Eine langfristige Abo-Pflicht gibt es nicht, die Mitgliedschaft beim Streamingdienst ist monatlich kündbar.

Wer sich gleich für eine Mitgliedschaft über ein ganzes Jahr entscheidet, kann kräftig sparen: DAZN kostet im Jahresabo 119,99 Euro, was rund zehn Euro pro Monat entspricht.

Fußball heute live im TV und LIVE-SREAM: Der Vorbericht zur Partie Werder Bremen gegen den 1. FC Köln heute - Köln will "noch was regeln": Werder-Retter benötigen selbst die Punkte

Ende Juni war der 1. FC Köln durch das 1:6 im Weserstadion der "Retter" von Werder Bremen. Nun steht den Geißböcken das Wasser selbst bis zum Hals.

Schlimmer als beim letzten Mal kann es kaum werden, bei der Rückkehr ins Bremer Weserstadion steht für den 1. FC Köln allerdings auch einiges auf dem Spiel. Die "Werder-Retter" aus der Domstadt wollen sich nicht nur für ihre fragwürdige Vorstellung am 34. Spieltag der Vorsaison rehabilitieren, sondern endlich auch die unglaubliche Serie von 16 Ligaspielen ohne Sieg beenden.

"Das 1:6 ist uns noch ein Dorn im Auge. Wir wollen da noch etwas regeln", sagte FC-Trainer Markus Gisdol vor dem Wiedersehen am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN): "Für uns ist wichtig, dass wir unseren Weg weitergehen, den wir in den letzten Spielen eingeschlagen haben. Dann wird uns in Bremen sicher ein gutes Ergebnis gelingen."

Am 27. Juni noch ließ sich der Geißbock-Klub gut gelaunt in der Hansestadt abschießen, man war ja bereits gerettet. Die Ovationen der Werder-Fans für die Kölner Spieler, die den Grün-Weißen durch ihre Passivität in die Relegation verhalfen, hingen dem FC nach - ebenso wie die Hypothek von zehn Bundesliga-Spielen ohne Sieg, die der Klub mitnahm in die Sommerpause. Sechs weitere Partien ohne Dreier sind hinzugekommen, nun steht dem FC selbst das Wasser bis zum Hals.

Gisdol, dessen Vertrag erst in der Sommerpause bis 2023 verlängert wurde, genießt dennoch das Vertrauen von Sportchef Horst Heldt. Und tatsächlich konnte man in den letzten Wochen einen zarten Aufwärtstrend erkennen. 1:1 gegen Frankfurt, 1:1 in Stuttgart, gegen den ohne mehrere Stars angetretenen Triple-Gewinner Bayern München (1:2) wäre mehr drin gewesen. Nun heißt es, das gute Gefühl in Punkte umzumünzen.

"Wir haben da etwas geradezurücken", kündigte auch Heldt vor dem Vergleich mit den gut gestarteten Bremern an, die mit neun Punkten den neunten Tabellenplatz belegen.

Allerdings wurde die Vorbereitung auf das Spiel durch zunächst unklare Corona-Befunde aufseiten der Kölner gestört. Aus Vorsicht wurden Pressekonferenz und auch Training verschoben, dem Spiel am Freitag stehe aber "nichts im Wege", sagte Heldt.

In Bremen muss der FC erneut auf Kapitän Jonas Hector verzichten, der weiter an seiner Nackenverletzung vom zweiten Spieltag laboriert. Auch Angreifer Anthony Modeste wird seine Rückenprobleme nicht los.

Gisdol hat aber Vertrauen gefasst in die Mannschaft, die sich in den letzten Wochen eingespielt hat. "Es würde uns guttun, wenn wir mal in Führung gehen. Das würde einiges leichter machen", meinte der Coach. Eile ist geboten, der Vereinsrekord steht bei 18 Spielen ohne Sieg.

Quelle: SID