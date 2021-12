Fußball heute live: Welche Spiele zeigt DAZN am Mittwoch?

Deutschland hat sich schon in die Winterferien verabschiedet - in den anderen großen europäischen Ligen geht allerdings noch die Post ab. GOAL wirft einen Blick auf die Übertragungen der heutigen Fußballspiele auf DAZN.

Real Madrid, AC Mailand, PSG, FC Liverpool, FC Chelsea - die Liste der Mannschaften, die heute spielen und auch auf DAZN übertragen werden, ist wirklich lang! Kurz vor Weihnachten macht uns der Spielplan der internationalen Ligen bereits ordentlich Geschenke, jetzt wo die Bundesliga bereits in der Winterpause ist.

Dass DAZN so viel Programm im Angebot hat, ist kein Zufall – das Unternehmen wird nicht zufällig auch das "Netflix des Sports" genannt. Mehr dazu schreiben wir in diesem Artikel, bleibt also aufmerksam!

International erwarten uns heute einige Spitzenbegegnungen, DAZN überträgt sie alle. GOAL erklärt, wie heute Fußball LIVE im TV und LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen ist.

Fußball heute live: Welche Fußballspiele zeigt DAZN am heutigen Mittwoch LIVE?

Heute ist der 22. Dezember – nur noch zwei Tage bis Heiligabend. Viele Leute in Deutschland befinden sich bereits im Urlaub oder in den Ferien, da hat man auch mal Zeit, sich hochklassigen Fußball anzuschauen.

Mannschaften aus allen europäischen Top-Ligen, mit Ausnahme der Bundesliga, kommen heute zum Einsatz – und alle sind auf DAZN zu sehen! Wir werfen einen Blick auf die unterschiedlichen Länder.

Fußball heute LIVE: So wird die Serie A übertragen

Los geht es in der Serie A – nicht nur in diesem Artikel, sondern auch heute chronologisch: Um 16.30 Uhr treffen bereits Sassuolo und Bologna sowie Venedig und Lazio Rom aufeinander.

Inter Mailand und der FC Turin sind dann um 18.30 Uhr dran, genau wie AS Rom vs. Sampdoria Genua und Hellas Verona gegen die AC Florenz. Den krönenden Abschluss bilden dann zwei Top-Mannschaften: Während die AC Mailand um 20.45 Uhr beim FC Empoli zu Gast ist, empfängt die SSC Neapel zeitgleich Spezia.

LaLiga LIVE im Fernsehen und LIVE-STREAM: Atletico und Real heute in Aktion sehen

Wir ziehen weiter in Europa, bleiben aber am Mittelmeer: In Spanien kommt es heute auch zu spannenden Spielen, wenn auch nicht zu ganz so vielen wie in Italien – um genau zu sein gibt es hier zwei Spiele. Die haben es aber in sich!

Die frühe Begegnung um 19 Uhr ist das Gastspiel von Atletico Madrid beim FC Granada. Apropos Madrid: Auch der Rivale Real Madrid kommt heute zum Einsatz, um 21.30 Uhr empfängt Athletic Club in Bilbao die Königlichen.

Fußball aus Frankreich heite LIVE sehen: So wird die Ligue 1 gezeigt

Nächste Top-Liga, dieses Mal reisen wir etwas weiter nördlich: In Frankreich finden alle Partien heute zeitgleich statt.

FC Lorient vs. PSG, Olympique Lyon vs. FC Metz, Olympique Marseille vs. Stade Reims und AS Monaco vs. Stade Rennes sind die heutigen Partien um 21 Uhr – mit Jerome Boateng, Thilo Kehrer und Kevin Volland könnten auch gleich drei (Ex-)Nationalspieler zum Einsatz kommen.

Carabao Cup LIVE auf DAZN: So werden Liverpool, Chelsea und Co. gezeigt

Das letzte Land unserer Europareise der Top-5-Ligen ist erreicht, und auch in England geht es heute ab. Anders als in den anderen Ländern erwartet uns hier aber kein gewöhnlicher Ligabetrieb: Stattdessen ist es Zeit für den Carabao Cup, alle drei Spiele beginnen um 20.45 Uhr.

Tottenham Hotspur vs. West Ham United, Brentford FC vs. FC Chelsea und FC Liverpool vs. Leicester City: Das sind die drei englischen Begegnungen auf DAZN heute. Ihr seid an einem kleinen Zusatzschmankerl interessiert? Um 18.45 Uhr überträgt DAZN auch die Eredivisie-Begegnung zwischen Heerenveen und Feyenoord Rotterdam. Hier sind alle Begegnungen im Überblick:

16.30 Uhr Sassuolo - Bologna Serie A 16.30 Uhr Venedig - Lazio Rom Serie A 18.30 Uhr Inter Mailand - FC Turin Serie A 18.30 Uhr AS Rom - Sampdoria Genua Serie A 18.30 Uhr Hellas Verona - AC Florenz Serie A 18.45 Uhr Heerenveen - Feyenoord Eredivisie 19.00 Uhr Granada - Atletico Madrid LaLiga 20.45 Uhr Tootenham Hotspur - West Ham Carabao Cup 20.45 Uhr Brentford FC - FC Chelsea Carabao Cup 20.45 Uhr Liverpool - Leicester Carabao Cup 20.45 Uhr Empoli - AC Mailand Serie A 20.45 Uhr SSC Neapel - Spezia Serie A 21.00 Uhr FC Lorient - PSG (Paris Saint-Germain) Ligue 1 21.00 Uhr Olympique Lyon - FC Metz Ligue 1 21.00 Uhr Olympique Marseille - Stade Reims Ligue 1 21.00 Uhr AS Monaco - Stade Rennes Ligue 1 21.30 Uhr Athletic Club - Real Madrid LaLiga

DAZN im LIVE-STREAM und TV: So wird Fußball heute LIVE übertragen

DAZN überträgt heute also eine ganze Menge LIVE-Fußball – aber was genau heißt das eigentlich? Wie wird wo heute etwas gezeigt? Und was ist DAZN eigentlich?

DAZN ist ein noch relativ junges Unternehmen, welches eine ganze Menge an LIVE-Sport überträgt. Seit 2016 ist DAZN auf dem deutschen Markt aktiv und hat seitdem den gesamten deutschen Streamingmarkt auf den Kopf gestellt.

DAZN im TV? So ist heute Fußball LIVE zu sehen

Seit diesem Sommer hat DAZN sogar zwei lineare Fernsehsender, die über Sky und Vodafone empfangbar sind. Auch sonst kann man DAZN aber ganz einfach empfangen: entweder über DAZN.com oder über die DAZN-App.

Diese ist kostenlos im Play Store oder App Store verfügbar und ermöglicht es euch, auf das gesamte Programm zuzugreifen. Dafür müsst ihr euch anmelden und habt im Anschluss alle LIVE-Events, aber auch Veranstaltungen aus der Vergangenheit zur Verfügung, um sie euch anzusehen.

Fußball heute LIVE: So günstig ist DAZN!

Das Einzige, was ihr dafür benötigt, ist ein Abonnement. Dieses gibt es in zweifacher Ausführung: dem Monatsabo und dem Jahresabo. Das Monatsabo ist flexibler, dafür ist das Jahresabo langfristig günstiger, aber seht selbst!

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr (12,50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

DAZN live: Mit diesen Links seht ihr heute Fußball