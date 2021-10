Der 7. Spieltag der WM-Qualifikation ist in vollem Gange. Bei Goal liefern wir Euch alle Infos zur Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM.

Auch heute am Samstag (9. Oktober) gibt es wieder einige interessante Partien in der WM-Qualifikation.

Noch immer kämpfen viele Mannschaften um die begehrten Plätze für das große Turnier in Katar im Winter 2022. Neben der Schweiz kann sich in Gruppe C u.a. auch noch Nordirland berechtigte Chancen auf ein Weiterkommen ausrechnen. Dafür sollte man aber im direkten Duell mit der Schweiz heute unbedingt drei Punkte mitnehmen.

Dazu kommen aber noch viele andere Spiele. Insgesamt 14 Partien gibt es heute. Da sollte also für jeden Fußballfan etwas geboten sein. Auch die englische Elf tritt z.B. im Duell mit Andorra an. Wer also gerne Harry Kane und Co. live erleben möchte, der kann dort einschalten.

Alle Infos zu den genauen Anstoßzeiten und zur Übertragung der WM-Qualifikation heute live im TV und STREAM findet Ihr hier bei Goal.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Kurz und knapp: Eine Übertragung der WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung live im klassischen TV gibt es nicht. Die einzigen Partien, die live und in voller Länge im deutschen Free-TV gezeigt werden, sind die Spiele mit Beteiligung der deutschen Elf. Da diese aber heute kein Spiel bestreitet, gibt es auch keine Partie im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Ganz auf eine Übertragung müsst Ihr aber nicht verzichten. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr genaueres.

WM-Qualifikation am Samstag: Die Spiele heute im LIVE-STREAM sehen

Zwar sind lediglich die Spiele der deutschen Elf im Free-TV zu sehen, alle anderen könnt Ihr aber trotzdem verfolgen. Und zwar beim Streamingdienst DAZN. Dieser stammt aus Ismaning und zeigt weltweit das größte Angebot an Livesportevents. Dazu gehören eben auch alle Partien der WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung. Egal ob also Schweiz vs. Nordirland (nicht in der Schweiz, nur in Deutschland und Österreich) oder Andorra vs. England, hier werdet Ihr fündig.

Gezeigt werden die Spiele im LIVE-STREAM, das bedeutet Ihr braucht auf alle Fälle in internetfähiges Gerät, um diese auf der DAZN-Website verfolgen zu können. Ebenso benötigt Ihr natürlich ein gültiges Abo bei DAZN. Dieses kostet im Monatsabo 14,99€ oder 149,99€, wenn Ihr Euch direkt das Jahresabo holt.

Die WM-Quali ist natürlich nur ein kleiner Teil von dem, was Euch bei DAZN erwartet. U.a. könnt Ihr dort LaLiga, Serie A und Ligue 1 im vollen Umfang live sehen. Genauso gibt es 121 der insgesamt 136 Champions League-Spiele exklusiv bei DAZN. Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga könnt Ihr ebenfalls auf DAZN live verfolgen.

Daneben gibt es natürlich auch ein riesiges Angebot an Livesportevents von anderen Sportarten. Die NBA- oder NFL-Fans kommen bei DAZN ebenfalls voll auf ihre Kosten. Genauso wie alle Verehrer von Kampf- oder Motorsport. Noch mehr Infos zum Programm und den Link, um Euch bei DAZN anzumelden, findet Ihr hier.

WM-Qualifikation am Samstag: Alle Spiele heute im Überblick

Hier haben wir alle Partien des heutigen Spieltags für Euch übersichtlich zusammengestellt.