In der 2. Liga bestreiten Schalke 04 und der HSV heute das Eröffnungsspiel. Goal zeigt, wie Ihr dieses live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Mit einem besseren Spiel kann die 2. Bundesliga nicht in die Saison 2021/22 starten! Am heutigen Freitag, 23. Juli, bestreiten Schalke 04 und der Hamburger SV das Eröffnungssspiel. Los geht's um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Schalke 04 gegen den HSV, das war über viele Jahre eine Spitzenbegegnung in der Bundesliga. In der Zwischenzeit sind die beiden Traditionsvereine in der 2. Bundesliga angelangt. Der HSV seit 2018, Schalke 04 stieg als Bundesligaletzter der vergangenen Saison vor einigen Wochen ab.

Klar, dass die beiden Vereine in dieser Saison den Aufstieg in die Bundesliga anpeilen. Einfach wird das aber nicht, da die Konkurrenz unter anderem mit Werder Bremen, Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf groß ist.

Schalke muss heute ohne Stammtorwart Ralf Fährmann auskommen. Dieser wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Königsblauen begaben sich daraufhin in ein Quarantäne-Trainingslager. Im Rahmen dessen war gestern eine Corona-Testreihe negativ, weshalb der Austragung des heutigen Startkrachers nichts im Wege steht.

Schalke 04 und der HSV eröffnen die Zweitliga-Saison 2021/22: Goal liefert alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) in der Übersicht

Begegnung Schalke 04 - Hamburger SV (im Goal-LIVE-TICKER) Wettbewerb 2. Bundesliga, 1. Spieltag Datum Freitag, 23. Juli 2021 Anstoss 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV)

Gleich zum Auftakt der 2. Bundesliga dürfen sich die übertragenden Sender auf hohe Einschaltquoten freuen. Schalke 04 und der HSV haben einen guten Namen und sehr viele Anhänger in Deutschland. Wir verraten Euch, wer das Spiel heute zeigt.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) - So wird die 2. Bundesliga übertragen

Wir starten mit einer guten Nachricht für alle Anhänger der 2. Bundesliga! Auch in dieser Saison werden alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Hauptlieferant der Live-Übertragungen ist weiterhin Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live und bietet zudem bei parallel stattfindenden Spielen eine Konferenz an.

Die 2. Bundesliga ist aber auch wieder live im Free-TV zu sehen. Verantwortlich dafür sind zwei Anbieter: Sport1 und Sat.1. Sport1 überträgt insgesamt 33 Spiele live im Free-TV. Dabei handelt es sich meist um das neugeschaffene Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr). Sat.1 zeigt dagegen nur ein Saisonspiel live im Free-TV. Beide Sender bieten bei ihren Free-TV-Übertragungen auch immer einen kostenlosen LIVE-STREAM an.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) im Free-TV

Die guten Nachrichten reißen nicht ab! Bei dem einen von Sat.1. live übertragenen Spiel der 2. Bundesliga handelt es sich nämlich um das heutige Eröffnungsspiel zwischen Schalke 04 und dem HSV.

Der Privatsender beginnt heute bereits um 19 Uhr mit dem Countdown zum Spiel. Als Moderator ist Matthias Opdenhövel im Einsatz, als Kommentator des Spiels Wolff-Christoph Fuss.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) im Pay-TV

Sky geht heute um 20 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD mit der der Übertragung von Schalke 04 gegen den HSV auf Sendung. Kommentiert wird das Spiel von Hansi Küpper.

Für Sky benötigt Ihr allerdings ein Abo und einen Receiver der Senders aus Unterföhring. Die 2. Bundesliga ist unter anderem im Paket "Bundesliga" enthalten. Dieses kostet im ersten Vertragsjahr pro Monat 25 Euro. Weitere Infos zu Sky und den angebotenen Paketen findet Ihr HIER.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM

Kostenlos ist nicht nur die Free-TV-Übertragung von Sat.1, sondern auch der von dem Sender ab 19 Uhr angebotene LIVE-STREAM auf ran.de.

Kostenpflichtig sind dagegen die LIVE-STREAMs von Sky. Es gibt zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go ist in jedem Paket von Sky bereits im Preis inbegriffen. Hier müsst ihr Euch nur mit euren Login-Daten anmelden und könnt dann alles streamen, was ihr auch auf dem Fernseher sehen würdet.

Für alle Nicht-Sky-Kunden gibt es die Möglichkeit, ein Sky Ticket zu buchen. Es gibt diverse Tickets im Angebot. Mit dem jederzeit kündbaren "Supersport Monat" seht Ihr beispielsweise die 2. Bundesliga zum monatlichen Preis von 29,99 Euro im LIVE-STREAM. Hier findet Ihr weitere Infos zu Sky Ticket.

Mit den Apps ran, Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die LIVE-STREAMs auch auf Eurem Handy oder Tablet sehen. Folgende Links helfen Euch beim Download der Apps.

Fußball heute live: Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-TICKER bei Goal

Keine wichtige Szene vom Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen Schalke 04 und dem HSV verpasst Ihr heute im LIVE-TICKER von Goal. Wir liefern nicht nur zeitnah alle Höhepunkte des Spiels, sondern versorgen Euch zudem noch mit Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Schalke 04 vs. HSV!

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) - die Aufstellung

Ihr wollt wissen, mit welchen elf Spielern Schalke 04 und der HSV in die Saison starten? Das verraten wir Euch an dieser Stelle etwa eine Stunde vor Spielbeginn.