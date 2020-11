Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird RB Leipzig vs. PSG übertragen

In der Gruppenphase der Champions League spielen Bundesligist RB Leipzig und PSG (Paris Saint-Germain) gegeneinander. Wo läuft Fußball heute live?

Es ist die Neuauflage des Halbfinales der Vorsaison in der . spielt heute Abend um 21 Uhr gegen PSG ( ) und will sich für die Niederlage revanchieren.

Wie ist RB Leipzig drauf? Das ist die Frage aller Fragen, denn nach dem 2:0 gegen setzte es für das Team von Julian Nagelsmann letzte Woche ein 0:5 bei Manchester United. Nun geht es gegen Gruppenfavorit PSG.

Das Team um den deutschen Trainer Thomas Tuchel will heute den zweiten Sieg der Gruppenphase einfahren. Nach dem 1:2 gegen ManUnited und dem 2:0 bei Basaksehir geht man auch heute als leichter Favorit ins Duell mit RB.

RB Leipzig gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live in der Champions League! Ihr wollt Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann erfahrt In diesem Artikel, wo das möglich ist.

Fußball heute live: RB Leipzig vs. PSG auf einen Blick

Begegnung RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) Wettbewerb Champions League, Gruppenphase (Gruppe H) Datum 4. November 2020, 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig ( ) Schiedsrichter Szymon Marciniak ( )

Fußball heute live im TV sehen: So wird RB Leipzig vs. PSG übertragen

Wer hält die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League in dieser Saison? Ihr wisst sicherlich, dass das Free-TV keine Bilder live aus der Red Bull Arena. Das liegt ganz schlicht und einfach daran, dass im deutschen Fernsehen nur ein Pay-TV-Kanal Übertragungsrechte an der Königsklasse hält.

Doch kommt Fußball heute auch wirklich live bei Sky, wenn es um die Partie RB Leipzig vs. PSG geht? Das erfahrt Ihr in diesem Abschnitt des Artikels.

Fußball heute live im TV bei Sky sehen: RB Leipzig vs. PSG in voller Länge sehen?

Sky, der Unterföhringer Pay-TV-Sender, hält keine Rechte an der exklusiven Übertragung der Partie RB Leipzig vs. PSG in voller Länge. Pro Spieltag der Gruppenphase strahlt der Kanal an einem Tag immer ein Spiel live aus, doch heute ist die Wahl nicht auf die Begegnung von Leipzig mit PSG gefallen.

Stattdessen zeigt / überträgt Sky Brügge gegen den BVB. Fußball wird heute live aber dennoch aus Leipzig gesendet, denn Sky zeigt auch eine Konferenzschaltung aller Spiele im Fernsehen. Wenn Ihr also bei Leipzig gegen PSG heute Fußball live anschauen wollt, bleibt Euch nur die Konferenz. Hier erhaltet Ihr ein paar Infos rund um die Übertragung beim deutschen Pay-TV-Kanal.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anpfiff der Spiele : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung : 20:50 Uhr

: 20:50 Uhr Kommentator bei Leipzig vs. PSG : Frank Buschmann

: Frank Buschmann Teaser : Der 3. CL-Spieltag mit den Partien - (Kommentar: Wolff Fuss), - (Michael Born), - (Holger Pfandt), Ferencvaros Budapest - (Jörg Dahlmann) und - FK Krasnodar (Klaus Veltman).

: Der 3. CL-Spieltag mit den Partien - (Kommentar: Wolff Fuss), - (Michael Born), - (Holger Pfandt), Ferencvaros Budapest - (Jörg Dahlmann) und - FK Krasnodar (Klaus Veltman). Moderation: Michael Leopold, Experten: Dietmar Hamann und Erik Meijer.

Um aber überhaupt Fußball heute live auf Sky schauen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky besitzen und das Champions-League-Paket gebucht haben. Denn ansonsten laufen die Spiele der Sky-Konferenz und auch Leipzig vs. PSG heute nicht live im TV.

Da die Konferenz auf Sky im deutschen Fernsehen die einzige Option ist, um Fußball aus Leipzig heute live im TV zu sehen, müsst Ihr ausweichen und eine Übertragung im LIVE-STREAM in Anspruch nehmen.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: RB Leipzig vs. PSG live verfolgen

Das Halbfinale der Champions-League-Saison 2019/20 gewann PSG (Paris Saint-Germain) gegen RB Leipzig deutlich mit 3:0, doch wie sieht es nun beim erneuten Aufeinandertreffen beider Teams aus?

Wenn Ihr RB Leipzig vs. PSG heute live im Fernsehen anschauen wollt, müsst Ihr Euch mit der Konferenz auf Sky zufrieden geben. Diese Übertragung im Fernsehen hat aber auch etwas Gutes, zumindest für alle, die die vollen 90 Minuten heute im LIVE-STREAM anschauen wollen.

Denn diese Option besteht heute um 21 Uhr, wenn das Champions-League-Spiel angepfiffen wird.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen: RB Leipzig vs. PSG

Der Streamingsender DAZN zeigt / überträgt Fußball heute live im Stream, wenn RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) angepfiffen wird. Denn die Übertragungsrechte für die vollen 90 Minuten liegen heute bei DAZN.

DAZN zeigt pro Champions-League-Spieltag sieben von acht Duellen in voller Länge im LIVE-STREAM, während Sky im Fernsehen eine Begegnung live zeigt. Hier gibt es ein paar Details zur Übertragung im LIVE-STREAM auf DAZN.

Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

Anstoß: 21 Uhr

Kommentator: Jan Platte

Moderator: Alex Schlüter

Experte: Sandro Wagner

Bei DAZN könnt Ihr einen Gratismonat abstauben, wenn Ihr Euch als Neukunde auf der Plattform registriert. Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für alle gängigen Smart-TVs zur Verfügung steht. Sobald Ihr Euch mit Euren Anmeldedaten eingeloggt habt, könnt Ihr sofort auf das DAZN-Programm zugreifen. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Google Chromecast, Apple TV oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket und Sky Go: RB Leipzig vs. PSG in der Konferenz

Ihr wollt allerdings wirklich nur einen Ausschnitt aus der Partie RB Leipzig vs. PSG sehen? Dann könnt Ihr das mit Sky Ticket unabhängig von einem langfristigen Sky-Abonnement machen. Denn Das Sky Ticket zeigt Fußball heute ebenso live in der Konferenz, wie auch Sky Go (im Rahmen eines Abos).

Mit Sky Go Leipzig gegen PSG im LIVE-STREAM als Teil der Konferenz sehen, das funktioniert ebenso. Mit Eurer Kundennummer und einer vierstelligen PIN könnt Ihr Euch bei Sky Go anmelden und direkt loslegen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM anschauen: Die Übertragung von RB Leipzig vs. PSG in der Übersicht

RB Leipzig gegen PSG heute live ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV), auf Sky (nur Konferenz) im LIVE-STREAM ... auf DAZN, Sky Go (Konferenz) und Sky Ticket (Konferenz) im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN

Platz Verein Spiele Tore Punkte 1. 2 7:1 6 2. Paris Saint-Germain 2 3:2 3 3. RB Leipzig 2 2:5 3 4. Istanbul Basaksehir 2 0:4 0

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten zu RB Leipzig vs. PSG