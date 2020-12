Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Lok Moskau

In der Champions League trifft der FC Bayern München in der Allianz Arena auf Lok Moskau. Goal liefert die Infos, wo das Spiel live übertragen wird.

Showdown für den in der Königsklasse, auch wenn es um nicht mehr viel geht. Der deutsche Rekordmeister schließt heute gegen Lok Moskau (21 Uhr im LIVE-TICKER) die Gruppenphase ab.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hat 13 Punkte aus fünf Spielen geholt und nur am vergangenen Spieltag in Madrid bei Atletico nicht gewonnen (1:1). Das Hinspiel gegen den heutigen Gegner aus der russischen Hauptstadt gewannen Lewandowski und Co. mit 2:1.

In Gruppe A hat Lok keine Chance mehr auf das Erreichen der K.-o.-Runde, dagegen könnte die noch ein Ziel sein. Dafür müsste jedoch ein Sieg in München her und ein entsprechendes Ergebnis im Parallelspiel Salzburg gegen Atletico herausspringen. Wie geht Gruppe A aus?

Ihr wollt Fußball der feinsten Art heute live im TV und LIVE-STREAM sehen und die vollen 90 Minuten FC Bayern München vs. Lok Moskau im TV oder LIVE-STREAM anschauen? In diesem Artikel warten alle Infos rund um die Übertragung auf Euch.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Lok Moskau auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. Lok Moskau Wettbewerb Gruppe A | (Gruppenphase) Spieltag 6. Spieltag Datum Mittwoch, 9. Dezember 2020 | 21 Uhr Ort Allianz Arena, München

Fußball heute live im TV sehen: FC Bayern München vs. Lok Moskau

Der FC Bayern München gegen Lok Moskau, eines der letzten Spiele der Gruppenphase in der UEFA Champions League, steht auf dem Programm. Doch wo wird Fußball heute live im TV gezeigt / übertragen?

Wenn Ihr Euch die Königsklasse live anschauen wollt, dann sind es zwei Sender, die infrage kommen: Die UEFA Champions League wird live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen sein. Doch wo kommt FC Bayern München vs. Lok Moskau heute live?

Fußball heute live im TV bei Sky sehen: So kommt FC Bayern München vs. Lok Moskau

Sky zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. Lok Moskau heute im TV. Ebenso kommt das Duell heute in der Konferenz - parallel zu den anderen Duellen, welche live im Fernsehen kommen. Es folgen ein paar Details zur Übertragung im Einzelspiel:

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anstoß der Begegnungen: 21 Uhr

der Begegnungen: 21 Uhr Beginn der Übertragung: 20.50 Uhr

der Übertragung: 20.50 Uhr Kommentar: Kai Dittmann

Doch wo kommen die Spiele in der Konferenz. Hier folgen dazu ein paar Details.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 18.50 Uhr

: 18.50 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experte : Lothar Matthäus

: Lothar Matthäus Begegnungen: FC Bayern - Lok Moskau, - Gladbach, RB Salzburg - Atletico, ManCity - Marseille, Inter - Donezk, - Porto

Um die Champions League verfolgen zu können, braucht man das Paket "Sport" bei Sky - darum kommt man nicht herum. Alle Informationen und Details zu den Paketen und den jeweiligen Preisen sind auf der Website von Sky zu finden.

Fußball heute im LIVE-STREAM schauen: So kommt FC Bayern München vs. Lok Moskau live

Wenn Ihr Euch das ganze Spiel des FC Bayern gegen Moskau aber nicht live im TV anschauen wollt, dann könnt Ihr auch im LIVE-STREAM mit von der Partie sein. Dazu gibt es an diesem Mittwoch gleich zwei Möglichkeiten.

DAZN zeigt die vollen 90 Minuten des Fußballspiels zwischen Bayern und Lok heute nicht im LIVE-STREAM, da die Rechte der Übertragung beim Pay-TV-Kanal Sky liegen. So oder so: Nur bei den Portalen von Sky könnt Ihr Euch die Champions-League-Partie heute im LIVE-STREAM anschauen.

Fußball heute im LIVE-STREAM mit Sky Go: FC Bayern München vs. Lok Moskau

Der FC Bayern München gegen Lok Moskau, es geht für den deutschen Rekordmeister um nicht mehr viel, aber dennoch will man die Gruppenphase mit einem Heimsieg abschließen. Wie Ihr bereits erfahren habt, kommt das Duell der beiden Teams heute live im TV bei Sky.

Deswegen werden die vollen 90 Minuten heute im LIVE-STREAM bei Sky Go zu sehen sein. Denn: Sky Go ist das zugehörige Portal zu einem Abonnement bei Sky. Dort wird FC Bayern München vs. Lok Moskau live im Einzelspiel und auch in der Konferenz gezeigt / übertragen.

Fußball heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket: FC Bayern München vs. Lok Moskau

Eine Alternative stellt das Sky Ticket dar, welches die ganze Begegnung FC Bayern München vs. Lok Moskau ebenfalls zeigt / überträgt. Dort könnt Ihr unabhängig von einem Abonnement bei Sky Fußball heute live schauen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: FC Bayern München vs. Lok Moskau und die Übertragung auf einen Blick

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Lok Moskau - der Vorbericht

Für Bayern München kommt das unbedeutende Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau reichlich ungelegen. Es gab vor dem Abschluss der Gruppenphase aber auch eine gute Nachricht.

München (SID) Hauptsache keine weiteren Verletzten, Hauptsache nicht allzu viele Kräfte vergeuden: Für Bayern München ist der Abschluss der Gruppenphase in der Champions League gegen Lokomotive Moskau angesichts der Personalprobleme und der hohen Belastung nur ein notwendiges Übel. Trainer Hansi Flick wird wohl wie zuletzt gegen einige Wechsel vornehmen.

"Wir müssen immer eines im Blick halten: Dass der ein oder andere Spieler hoch belastet ist", sagte er vor dem unbedeutenden Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen die Russen. Es sei "ganz gut für den ein oder anderen Spieler", ergänzte Kapitän Manuel Neuer, "eine Pause zu bekommen".

Welchen Star er diesmal mit Blick auf die drei schweren Bundesligaspiele vor Weihnachten schonen wird, ließ Flick jedoch offen. "Wir wissen noch nicht, ob wir richtig durchwechseln", sagte er nur.

Immerhin überbrachte der Coach am Dienstag die "freudige" Botschaft, dass der lange Zeit verletzte Alphonso Davies erstmals wieder im Kader stehen wird. "Und es ist auch angedacht, dass er spielt", betonte Flick. Marc Roca ist nach Gelb-Rot-Sperre wieder dabei.

Verzichten muss der FC Bayern dagegen noch auf die verletzten Joshua Kimmich, Javi Martinez und Corentin Tolisso sowie den nicht für die Königsklasse gemeldeten Tanguy Nianzou. Weltmeister Tolisso sei "vielleicht" am Samstag bei wieder eine Option, so Flick. Die zuletzt angeschlagenen Lucas Hernandez und Jerome Boateng dürften zur Verfügung stehen.

Doch egal, wer letztendlich auflaufen wird: Der Fokus sei "ganz klar, dass wir das Spiel gewinnen und unsere Serie ausbauen wollen", betonte Flick. Er erwarte, dass seine Elf gegen die Russen, die auf den verletzten Nationalstürmer Fjodor Smolow verzichten müssen, "selbstbewusst" agiert - und auch im 17. Spiel hintereinander ungeschlagen bleibt.

Das Hauptaugenmerk liegt für Flick auf der zuletzt wackligen Defensive: "Da müssen wir uns verbessern, wir müssen die Tiefe besser absichern und die Räume eng machen." Beim 3:3 im Spitzenspiel gegen Leipzig hatte er einmal mehr zu viele Lücken ausgemacht. Auch der Aufbau hatte ihm nicht gefallen. Deshalb will Flick gegen Lokomotive "keine langen und unvorbereiteten Diagonalbälle" mehr sehen.

Auch Torwart Neuer forderte "mehr Stabilität. Die Kette muss gut stehen". 16 Gegentore in der Liga seien "definitiv zu viel".

Die Bayern sind bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert. Doch es gibt nach zuletzt 15 Siegen und einem Remis auch ein paar statistische Anreize: Seit einem 2:3 gegen im Dezember 2013 haben die Münchner in der Gruppenphase der Königsklasse kein Spiel mehr zu Hause verloren.

Zudem sind die Bayern, die gegen Moskau und am 16. Dezember gegen Wolfsburg noch zwei Heimspiele haben, in diesem Jahr in der Allianz Arena ungeschlagen (17 Siege, drei Remis). Zuletzt war den Bayern 1981 ein Jahr ohne Pflichtspiel-Niederlage daheim gelungen.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Roca, Goretzka - Sane, Musiala, Costa - Choupo-Moting. - Trainer: Flick

Moskau: Guilherme - Schiwogljadow, Corluka, Rajkovic, Ignatjew - Kulikow, Krychowiak - Mirantschuk, Kamano - Ze Luis, Eder. - Trainer: Nikolic

Schiedsrichter: Sandro Schärer ( )

