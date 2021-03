Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Rumänien vs. Deutschland übertragen

Die deutsche Nationalmannschaft möchte heute gegen Rumänien die nächsten drei Punkte in der WM-Qualifikation holen. So wird das Spiel live übertragen.

Spiel Nummer zwei auf Joachim Löws Abschiedstour als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Heute Abend trifft man in Bukarest auf Rumänien.

Der 3:0-Heimerfolg am Donnerstag über Island war das beste Spiel der Nationalmannschaft seit langem. Leon Goretzka und Kai Havertz brachten "Die Mannschaft" früh in Führung, Ilkay Gündogan markierte den letzten Treffer. Kleiner Wermutstropfen: Neben Toni Kroos, Jonas Hofmann und Marcel Halstenberg musste auch Niklas Süle vorzeitig abreisen und wird nicht gegen Rumänien spielen können. Die Gastgeber gewannen ihr Auftaktspiel mit 3:2 gegen Mazedonien, sind heute aber dennoch klarer Außenseiter.

In diesem Artikel erklären wir, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM (Rumänien vs. Deutschland) übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb FIFA WM-Qualifikation 2022 Begegnung Rumänien vs. Deutschland Datum Sonntag, 28. März 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Bukarest (Rumänien)

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Wir haben gute Nachrichten, denn jedes Spiel der WM-Qualifikation wird live und über die vollen 90 Minuten im TV und LIVE-STREAM übertragen! Der Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender RTL besitzen die Übertragungsrechte. Während RTL nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zeigen wird, bekommt Ihr auf DAZN jede andere Partie zu sehen.

Fußball heute live im TV: So wird Rumänien vs. Deutschland übertragen

Der Free-TV-Sender RTL wird Rumänien gegen Deutschland heute live und über die komplette Spielzeit exklusiv übertragen. Für RTL wird das gleiche Personal wie schon am vergangenen Donnerstag an den Start gehen, im Vergleich zu Jogi Löw muss der Sender aus Köln seine Aufstellung also nicht wechseln. Florian König wird die Sendung moderieren, Uli Hoeneß ist erneut als Experte zu Gast, Ihr könnt Euch auf seine scharfen Analysen freuen! Das Spiel wird wie gewohnt von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert.

Fußball heute live LIVE-STREAM: So wird Rumänien vs. Deutschland übertragen

Falls Ihr gerade unterwegs seid, dann könnt Ihr das Länderspiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. RTL wird die Partie über die TVNow-App oder in der TVNow-Mediathek im Stream übertragen. TVNow könnt Ihr für einen Monat gratis testen, danach fallen allerdings Kosten in Höhe von 4,99 Euro oder 7,99 Euro an, je nachdem, welche Variante Ihr abonnieren möchtet. Für genauere Infos haben wir Euch hier die Webseite von TVNow verlinkt. Der Inhalt des Streams wird identisch mit dem der TV-Übertragung sein.

Die Aufstellungen von Rumänien vs. Deutschland

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick