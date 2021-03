Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: PSG - FC Barcelona

Champions-League-Achtelfinale: Im Rückspiel muss der FC Barcelona einen 1:4-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Paris Saint-Germain aufholen. Gelingt den Katalanen gegen den letztjährigen Finalisten die Sensation? Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen.

Barcelona verliert im Camp Nou mit 1:4 gegen PSG, vor einigen Jahren war das noch undenkbar. Damals trafen die beiden Klubs zwar auch aufeinander und Barca verlor das Hinspiel in Paris gar mit 0:4 - allerdings hatte man anschließend Heimrecht und gewann mit 6:1. Nun ist die Ausgangslage eine andere, man reist mit vier kassierten Auswärtstoren nach Paris. Drei davon schoss Superstar Kylian Mbappe. Kann das Team um Lionel Messi doch noch das Ausscheiden verhindern?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Fußball heute live: PSG - FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Alle Spiele der Königsklasse bekommt Ihr live im TV und LIVE-STREAM zu sehen! Allerdings gibt es einen Wehrmutstropfen, denn keines der Spiele wird im Free-TV übertragen. Weder Öffentlich-rechtliche noch Privatsender haben Übertragungsrechte erhalten. Wer die Champions League live sehen möchte, der muss Sky und DAZN abonniert haben.

Our Parisians talk about the clash against Barcelona! 🎙️🔴🔵 #UCL | #PSGFCB pic.twitter.com/DtxAPX5FAV