Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: OSC Lille vs. PSG im französischen Supercup

OSC Lille und PSG treffen im französischen Supercup aufeinander. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wer holt sich den französischen Supercup? Meister OSC Lille trifft am Sonntagabend auf Paris Saint-Germain . Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.

Star-Neuzugang Sergio Ramos muss sich mit seinem Pflichtspieldebüt für Paris St. Germain noch etwas gedulden. Wie der französische Pokalsieger mitteilte, fällt der 35-Jährige für das Supercup-Duell mit Lille am Sonntag in Tel Aviv wegen einer Wadenverletzung aus.

Der spanische Abwehrspieler war im Sommer nach unter anderem vier Champions-League-Siegen mit Real Madrid an die Seine gewechselt. Mit Achraf Hakimi steht ein weiterer Neuzugang hingegen in der Startelf, während Georginio Wijnaldum zunächst auf der Bank Platz nimmt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo der Supercup zwischen Lille PSG live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Lille vs. PSG: Der Supercup Frankreichs im Detail

Begegnung OSC Lille vs. PSG Wettbewerb Trophée des Champions Datum Sonntag, 1. August 2021 Anstoß 20 Uhr Ort Bloomfield Stadium, Tel Aviv

OSC Lille vs. PSG heute live im TV und LIVE-STREAM: Wer überträgt?

Free-TV , Pay-TV oder LIVE-STREAM ? Bei den meisten Spielen in den europäischen Top-Ligen und Pokalwettbewerben stellt man sich oft die Frage, ob man sie überhaupt live und in voller Länge verfolgen kann. Für Fans des französischen Fußballs wird das auch an diesem Sonntag der Fall sein.

Lille gegen PSG heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Wer die vollen 90 Minuten zwischen Lille und PSG nicht verpassen will, ist beim Streamindienst DAZN richtig. Der Anbieter aus Ismaning ist rechtzeitig zum Anpfiff um 20 Uhr mit folgendem Personal auf Sendung.

Kommentator : David Ploch

: David Ploch Experte: Alexis Menuge

Bei DAZN habt Ihr auch die Option, das Spiel kostenlos im LIVE-STREAM zu verfolgen. Neukunden haben nämlich die Möglichkeit, den Streamingdienst vor Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements einen Monat lang kostenlos zu testen.

Lille gegen PSG heute live im TV via DAZN

Wer auf eine TV-Übertragung gehofft hatte, wird zunächst enttäuscht, denn im linearen Fernsehen wird Lille gegen PSG nicht übertragen.

Doch mit DAZN habt Ihr die Möglichkeit, die LIVE-STREAMs auch ganz entspannt vor dem TV verfolgen zu können. Ladet Euch dafür einfach die DAZN-App auf Eurem Smart-TV oder Eurer Spielekonsole herunter, meldet Euch an und schon kann es losgehen!

Lille gegen PSG heute im LIVE-STREAM sehen: Das ist DAZN

Bei DAZN hat Spitzenfußball aus Frankreich einen hohen Stellenwert. Neben dem Supercup zeigt der Streamingdienst auch die Spiele der Ligue 1 , diese sogar exklusiv.

Auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Champions League und viele weitere Sportarten gehören zum Programm.

Das Ganze kostet Euch - nach Ablauf des Gratismonats - lediglich 14,99 Euro im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo .

Lille vs. PSG heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung PSG:

Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Danilo, Herrera, Dina-Ebimbe - Kalimuendo, Icardi, Draxler

Aufstellung Lille:

Jardim - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Araujo, Andre, Xeka, Bamba - Yilmaz, David