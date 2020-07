Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München - das Finale im DFB-Pokal

Im Finale des DFB-Pokal trifft Bayer Leverkusen auf den FC Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Finale im : trifft im Berliner Olympiastadion auf den . Der Anpfiff der Partie erfolgt heute um 20 Uhr.

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München: So läuft Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM - Goal hat eine ausführliche Zusammenfassung der Übertragung des DFB-Pokal heute erstellt. Hier erfahrt Ihr, wo das Finale live zu sehen ist.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Fußball heute live - das Finale im DFB-Pokal in der Übersicht

Duell Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal 2019/20, Finale Datum Samstag, 4. Juli 2020 - 20 Uhr Ort Olympiastadion (Berlin) Zuschauer keine zugelassen (Geisterspiel)

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: So läuft Fußball heute live im TV

Am Samstagabend geht es im Berliner Olympiastadion um nicht weniger als den wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb. Doch wo ist das Finale des DFB-Pokal zu sehen? Goal verrät, ob und wenn ja wo Fußball heute live im Fernsehen gezeigt / übertragen wird.

Fußball heute live im TV: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München auf Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hält die Übertragungsrechte für alle Partien des DFB-Pokal und zeigt somit auch das Finale live im TV. Beginn der Übertragung ist um 19 Uhr auf Sky Sport 1 (HD). Als Kommentator führt Euch Kai Dittmann durch die 90 Minuten.

Um das Pokalfinale bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein kostenpflichtiges Abo bei dem Unterföhringer Bezahlsender. Eine Übersicht über alle Pakete findet Ihr auf der offiziellen Homepage von Sky.

Fußball heute live im TV: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München in der ARD sehen

Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, gibt es gute Nachrichten: Auch die ARD überträgt / zeigt Fußball heute live im TV. Ab 19 Uhr meldet sich im Ersten Matthias Opdenhövel aus dem Olympiastadion zu Wort.

Dabei kommt Bastian Schweinsteiger erstmals als Experte zum Einsatz. Als Kommentator ist Tom Bartels vor Ort.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: So läuft Fußball heute im LIVE-STREAM

Das Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München läuft also gleich auf zwei TV-Sendern. Doch wo wird heute Fußball im LIVE-STREAM übertragen / gezeigt? Auch hier könnt ihr aus verschiedenen Angeboten wählen.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Sky zeigt das Finale auf gleich zwei Streamingdiensten. Für Bestandskunden ist dabei Sky Go die erste Wahl. Wenn Ihr bereits über ein Abo bei dem Pay-TV-Sender verfügt, könnt Ihr den Service ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Die Zugangsdaten erhaltet Ihr dabei bereits bei Vertragsabschluss. Die Übertragung gleicht dabei dem TV-Bild und beginnt analog um 19 Uhr auf Sky Sport 1 (HD).

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Als zweite Alternative zeigt Sky Leverkusen vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf Sky Ticket. Dieser Service des Bezahlsenders bietet den Vorteil, dass er nicht an einen langfristigen Vertrag geknüpft ist.

Bereits ab 9,99 Euro könnt Ihr mit Sky Ticket den DFB-Pokal heute Abend live sehen. Das Angebot ist monatlich kündbar. Eine Übersicht über die verschiedenen Abo-Varianten findet Ihr hier.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Fußball heute im LIVE-STREAM in der ARD sehen

Ihr wollt Fußball heute im LIVE-STREAM sehen, aber verfügt über kein Sky-Abo? Auch bei der Übertragung via Internet werdet Ihr nicht im Stich gelassen. So zeigt die ARD das Pokalfinale zwischen Leverkusen und dem FC Bayern auch im LIVE-STREAM.

Die Übertragung startet analog zum TV um 19 Uhr auf daserste.de oder in der ARD-App für Android und iOS.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Fußball heute im LIVE-STREAM bei OneFootball sehen

Neben den etablierten TV-Sendern hat sich bei der Übertragung im LIVE-STREAM auch ein ungewohnter Name dazu geschlichen. Auch OneFootball zeigt / überträgt heute Fußball live in seiner App.

Der Service ist ganz unkompliziert, aber auch kostenpflichtig. So müsst Ihr einfach in der OneFootball-App das Finale als Einzelspiel buchen. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Läuft Fußball heute im LIVE-STREAM von DAZN?

Gleich vier Streamingangebote zeigen das Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern heute live. Bei DAZN ist das Spiel hingegen nicht zu sehen. Der Ismaninger Streamingdienst konnte sich keine Übertragungsrechte für den DFB-Pokal sichern.

Stattdessen zeigt DAZN unter anderem das Top-Spiel der zwischen und dem . Daneben zeigt der Sender pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events aus den europäischen Top-Ligen, der oder dem US-Sport im LIVE-STREAM.

Um den Service nutzen zu können, braucht Ihr zunächst ein DAZN-Abo. Das gibt's für Neukunden im ersten Monat gratis. Wenn Euch der Probemonat überzeugt hat, zahlt Ihr anschließend monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro für das gesamte Jahr.

Hier bekommt ihr die DAZN-App für Euer Endgerät:

Wer zeigt / überträgt Leverkusen vs. FC Bayern live? Der SID-Vorbericht zum heutigen Duell: "Heiße" Münchner Triple-Jäger gegen "gierige" Werkself

13. Double oder ein Ende der Durststrecke? Während der FC Bayern im DFB-Pokalfinale den zweiten Triple-Schritt plant, hofft Außenseiter Bayer Leverkusen auf den ersten Titel seit 27 Jahren. Und das bei nie dagewesenen Rahmenbedingungen.

Hansi Flick und Peter Bosz warfen einen ersten Blick auf das Objekt der Begierde. Der goldene Pokal stand beim obligatorischen Medientermin in Berlin zwischen den beiden Trainern in Griffweite - wie in all den Jahren zuvor. Und doch ist vor dem 77. DFB-Pokalfinale zwischen dem "heißen" Triple-Jäger Bayern München und dem "gierigen" Herausforderer Bayer Leverkusen am Samstag im Olympiastadion vieles anders.

"Es ist eine ungewöhnliche Situation. Diese spezielle Atmosphäre fällt diesmal aus. Es wird merkwürdig werden", sagte Bayer-Kapitän Lars Bender vor dem "Geisterfinale". Das, ergänzte sein Bayern-Kollege Manuel Neuer, "haben wir uns alle ganz anders vorgestellt". Für Bayer-Trainer Bosz ist es schlicht "sehr traurig".

An den Ambitionen der Finalisten ändern die ungewöhnlichen Rahmenbedingungen freilich nichts. Die klar favorisierten Münchner Rekordsieger planen nach der 30. Meisterschaft mit dem 20. Pokal-Triumph den nächsten Triple-Schritt. "Es ist ein Höhepunkt der Saison. Wir sind ganz heiß zu gewinnen", betonte Neuer.

Dass die Bayern ihre nationale Dominanz mit dem 13. Double der Vereinsgeschichte weiter untermauern, will Leverkusen dagegen mit aller Macht verhindern. Zumal der letzte Titel ewige 27 Jahre zurückliegt. "Man lechzt nach einem Titel, man bekommt nicht jedes Jahr die Chance, entsprechend ambitioniert und gierig gehen wir da ran", sagte Bender kämpferisch.

Auch Sport-Geschäftsführer Rudi Völler unterstrich die Bedeutung des möglichen zweiten Pokalsiegs nach 1993. "Etwas in der Hand zu halten, würde uns sehr gut tun. Wir leiden noch unter der Vergangenheit", sagte er mit Blick auf einige verlorene Endspiele und den zweifelhaften Ruf als "Vizekusen".

Der Respekt vor den Bayern ist jedoch riesig. "Wir spielen gegen die aktuell beste Mannschaft in Europa", sagte Völler voller Ehrfurcht, um aber tapfer anzufügen: "In einem Pokalfinale ist immer was möglich." Man werde "fighten, kämpfen, rennen - und wenn es geht, natürlich auch gewinnen". Natürlich werde es "nicht einfach", sagte auch Bosz, "aber alles ist machbar".

Bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses in Richtung Berlin am Freitagmorgen versammelten sich rund 1500 Fans der Rheinländer, um der Werkself einen letzten Motivationsschub mit auf den Weg zu geben. Pyrotechnik wurde abgebrannt, Fahnen geschwenkt. Dies sei, so Völler, "natürlich wunderbar" gewesen.

Die erfolgsverwöhnten Bayern erlebten dagegen einen ruhigen Abflug aus München. Zwar hatte der Transfercoup mit Leroy Sane am Freitag beim Rekordmeister kurz für Euphorie gesorgt. Doch Flick blendete den Königstransfer des Wunschspielers erst einmal aus. "Das ist nicht der Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Wir haben ein wichtiges Spiel vor uns", sagte er lapidar.

Während bei Leverkusen Paulinho, der Freitag am Kreuzband operiert wurde, und Daley Sinkgraven ausfallen, steht bei Bayern Thiago nach einer Leisten-OP wieder zur Verfügung. Zudem könnte Nationalspieler Niklas Süle nach seinem Kreuzbandriss in den Kader zurückkehren.

Wohl sehr zur Freude von Bundestrainer Joachim Löw, der nach monatelanger Corona-Pause erstmals wieder im Stadion sitzt. Er ist einer der wenigen Ehrengäste im üblicherweise mit 75.000 Zuschauern ausverkauften "deutschen Wembley". Diesmal sind in und ums Stadion nur 700 Personen zugelassen. Die Klub-Delegationen umfassen 125 Leute, 50 Vertreter entsendet der DFB, dazu kommen 200 Medienschaffende.

Sie werden vor allem Bayers vom Gegner heiß umworbenes Juwel Kai Havertz beobachten. "Leverkusen kann mit ihm an einem guten Tag fast jede Mannschaft schlagen", warnte Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß, die Bayern müssten "sehr vorsichtig sein". Der 21-Jährige sei "ein hervorragender Spieler. Er kann für uns sehr wichtig werden", sagte Bosz, "aber er alleine wird nicht ausreichen, um das Spiel zu gewinnen".

Für Leverkusen wäre es das Ende einer langen Durststrecke, für die Bayern der zweite Schritt zum Triple. Hoeneß sieht "eine gute Chance, alles zu gewinnen". Völler hält dagegen, zumal sein Team den Rekordmeister in dieser Saison schon einmal geärgert hatte (2:1 in der Liga im November). Die Bayern mögen achtmal in Serie Meister geworden sein, "aber eben nicht achtmal Pokalsieger".