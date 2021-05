Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Holstein Kiel - 1. FC Köln

Im Rückspiel der Relegation zur Bundesliga spielt Kiel gegen Köln. Goal erklärt, wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Relegation zur Bundesliga steht das Rückspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln an. Die Partie wird um 18 Uhr in Kiel angepfiffen.

Das Hinspiel entschied Holstein Kiel mit 1:0 für sich und stieß damit die Tür zur Bundesliga weit auf. Der 1. FC Köln hingegen muss das Rückspiel unbedingt gewinnen, um die Klasse zu halten. In der Relegation gilt die Auswärtstorregel, sprich Köln wäre bei einem 1:2 Gewinner der Relegation.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen von Holstein Kiel und 1. FC Köln, sobald diese offiziell sind.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Holstein Kiel vs. 1. FC Köln - die Details

Wettbewerb : Relegation zur Bundesliga

: Relegation zur Bundesliga Begegnung : Holstein Kiel vs. 1. FC Köln

: Holstein Kiel vs. 1. FC Köln Datum : Samstag, 29. Mai 2021

: Samstag, 29. Mai 2021 Uhrzeit : 18 Uhr

: 18 Uhr Ort: Kiel

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Holstein Kiel vs. 1. FC Köln - so wird die Relegation übertragen

Die Relegation zur Bundesliga wird live und ausführlich im deutschsprachigen Raum übertragen! Allerdings wird die Partie nicht im Free-TV laufen, da weder die Öffentlich-rechtlichen noch die Privat- oder Pay-TV-Sender Übertragungsrechte haben. Der Streamingdienst DAZN zeigt die Relegation exklusiv im LIVE-STREAM.

Wem drückt ihr für das Rückspiel die Daumen?#KSVKOE ab 17:30 Uhr live bei uns. 📺 pic.twitter.com/3KmSZDhO9A — DAZN DE (@DAZN_DE) May 29, 2021

Fußball heute live im kostenlosen LIVE-STREAM: Holstein Kiel vs. 1. FC Köln

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning wird Holstein Kiel gegen 1. FC Köln heute live und über die volle Länge exklusiv im LIVE-STREAM übertragen. DAZN geht ab 17.30 Uhr auf Sendung. Daniel Herzog ist der Moderator, als Kommentator kommt Marco Hagemann zum Einsatz. Ralph Gunesch wird die Sendung mit seiner Expertise begleiten. Das Spiel wird um 18 Uhr angepfiffen.

Als DAZN-Neukunde könnt Ihr die Relegation kostenlos sehen, denn der Streamingdienst schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements gratis. Nach dem Probemonat kostet die Nutzung des Portal 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Wir empfehlen, dass Ihr die Relegation über die kostenlose DAZN-App verfolgt. Die App gibt es überall als Download und ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick. Wer einen Smart-TV besitzt, der kann die Relegation auch über das Fernsehgerät schauen.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Aufstellung Holstein Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Si. Lorenz, Komenda - Meffert, Mühling, J.-S. Lee, Porath - Bartels, Reese.

Aufstellung 1. FC Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector, M. Wolf, Duda, Kainz - Andersson.

🚨 Vier Änderungen in der #effzeh-Startelf 🚨 Kingsley Ehizibue, Jannes Horn, Florian Kainz und Sebastian Andersson beginnen für Noah Katterbach, Benno Schmitz, Ismail Jakobs und Salih Özcan.

Die FC-Startelf vor #KSVKOE wird präsentiert von @GaffelKoelsch pic.twitter.com/rZS0ZJvCQQ — 1. FC Köln (@fckoeln) May 29, 2021

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Holstein Kiel vs. 1. FC Köln - der LIVE-TICKER

Wer sich ein bisschen verplant hat und am Samstagabend noch nicht zuhause ist, der kann das Spiel auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. In Sekundenschnelle erhaltet Ihr dort alles Wichtige zum Rückspiel der Relegation – schaut mal rein!

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Holstein Kiel vs. 1. FC Köln - alle Übertragungen im Überblick