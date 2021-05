Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Europa-League-Halbfinale übertragen

In der Europa League finden heute die Halbfinal-Rückspiele statt. Goal zeigt, wie Ihr die Spiele im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der Europa League finden am heutigen Donnerstag, 6. Mai, die beiden Halbfinal-Rückspiele statt. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

Die "Road to Danzig" biegt in ihre alles entscheidende Phase ein. Welche zwei Teams sich am 26. Mai in der polnischen Hafenstadt im Finale der Europa League gegenüberstehen werden, entscheidet sich heute Abend.

Manchester United geht mit einem 6:2 aus dem Hinspiel in das zweite Duell bei der AS Rom im Olympiastadion. Das sollte für den Premier-Klub nur noch eine Formsache sein.

Wie in der Champions League ist auch in der Europa League ein rein englisches Finale möglich. Im zweiten Halbfinale muss der FC Arsenal im heimischen Emirates Stadium ein 1:2 gegen den FC Villarreal aufholen.

In diesem Artikel könnt Ihr nachlesen, wie und wo Ihr die beiden Begegnungen der Europa League heute live verfolgen könnt.

Fußball heute live: Das Europa-League-Halbfinale in der Übersicht

Datum Anstoss Spiel Übertragung 6. Mai 2021 21 Uhr FC Arsenal - FC Villarreal RTL Nitro / DAZN 6. Mai 2021 21 Uhr AS Rom - Manchester United DAZN

Die Übertragung der Europa League: So seht Ihr das Halbfinale live

Fußball-Fans haben heute die volle Auswahl! Die beiden Halbfinal-Rückspiele der Europa League werden live im Free-TV und im LIVE-STREAM gezeigt.

RTL Nitro zeigt wie jeden Donnerstag ein Spiel live im Free-TV und im LIVE-STREAM, während beim Streamingdienst DAZN sogar beide Spiele im LIVE-STREAM übertragen werden. Die exakte Aufteilung verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.

So wird das Europa-League-Halbfinale übertragen: Übertragung auf RTL Nitro

RTL Nitro, der Spartensender von RTL, ist in Deutschland für die Live-Übertragung der Europa League im Free-TV verantwortlich. Seit dem Ausscheiden der beiden letzten deutschen Vertreter Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im Sechzehntelfinale zeigt RTL Nitro an jedem Europa-League-Donnerstag ein Spiel mit namhafter Besetzung nach Wahl live.

Heute könnt Ihr das Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Villarreal dort live sehen.

Das Europa-League-Halbfinale auf RTL Nitro: Übertragung im Free-TV

Los geht der große Europa-League-Abend bei RTL Nitro heute bereits um 20.15 Uhr. Im Countdown werden Euch Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller alles Wissenswerte rund um die beiden Halbfinalspiele näherbringen. Das Spiel FC Arsenal gegen FC Villarreal werden dann Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren.

Nach der Live-Übertragung gibt es noch aktuelle Stimmen aus London und die Höhepunkte des zweiten Rückspiels zwischen AS Rom und Manchester United zu sehen.

Das Europa-League-Halbfinale auf RTL Nitro: Übertragung im LIVE-STREAM

Ihr könnt das Spiel bei RTL Nitro auch im LIVE-STREAM sehen - und zwar via TVNow, dem offiziellen Streamingdienst der RTL Group.

Dafür müsst Ihr allerdings ein Abo abschließen und bezahlen. Die ersten 30 Tage sind kostenlos. Hier findet Ihr alle Informationen über die unterschiedlichen Pakete und deren Preise!

So wird das Europa-League-Halbfinale übertragen: Übertragung auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN begleitet die Europa League schon sehr ausführlich durch die ganze Saison. Ab der K.-o.-Phase zeigt DAZN jedes Spiel als Einzelspiel im LIVE-STREAM, heute ab kurz vor 21 Uhr also die beiden Halbfinal-Rückspiele AS Rom gegen Manchester United und FC Arsenal gegen FC Villarreal.

Über das Spiel in Rom berichten Kommentator Max Siebald und Experte Benny Lauth, über das Spiel in London Kommentator Max Gross und Experte Sebastian Kneißl.

Anders als an den bisherigen Europa-League-Spieltagen gibt es bei DAZN heute keine Konferenzschaltung in der "Goalzone".

So wird das Europa-League-Halbfinale übertragen: Highlights auf DAZN

In der DAZN-Mediathek könnt Ihr nur wenige Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Spiele in Form eines Videos sehen. Später habt Ihr dort auch die Möglichkeit, Euch die Spiele im Re-Live anzusehen.

Das - und noch viel, viel mehr - gibt es für 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro im Jahresabo. Neukunden schenkt DAZN sogar die ersten 30 Tage.

Mit der Bundesliga, der Champions League, der Serie A, Ligue 1 und LaLiga hat DAZN weitere Highlights zu bieten. Auch für Liebhaber anderer Sportarten hat das "Netflix des Sports" viel zu bieten, beispielsweise Top-Events und Spiele der Sportarten Basketball, American Football, Tennis, Darts, Boxen oder Baseball.

Das Europa-League-Halbfinale: Die Aufstellungen

An dieser Stelle präsentieren wir Euch gegen 20 Uhr die Aufstellungen der Teams für die heutigen Halbfinal-Rückspiele der Europa League.