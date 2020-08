Fußball heute live im TV: So wird FC Barcelona vs. SSC Neapel übertragen

Der FC Barcelona spielt heute Abend gegen Neapel. Wie und wo Ihr die Champions League ab 21 Uhr live im TV sehen könnt, das verraten wir Euch.

In der spielen zwei Teams nach einem ausgeglichenen Hinspiel um das Viertelfinale: Der und die treffen heute um 21 Uhr im Camp Nou aufeinander.

Im Hinspiel in Neapel gab es ein 1:1-Unentschieden, Lorenzo Insigne und Antoine Griezmann erzielten die Treffer im Februar. Wer aber gewinnt nun das zweite Duell und zieht damit ins Finalturnier in Lissabon ein?

Fußball heute live im TV: FC Barcelona vs. SSC Neapel wird heute um 21 Uhr angepfiffen und wir verraten Euch, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Fußball heute live im TV: FC Barcelona vs. SSC Neapel in der Champions League

Wettbewerb UEFA Champions League (Achtelfinal-Rückspiel) Datum 8. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Camp Nou (Barcelona)

Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem italienischen Klub aus Neapel beginnt heute um 21 Uhr, Spannung pur ist angesagt. Doch wo kommen die vollen 90 Minuten im Fernsehen?

Fußball heute live im TV: Läuft FC Barcelona vs. SSC Neapel bei Sky?

Sky ist einer der beiden Sender, der die Königsklasse heute live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Doch wie sieht es bei der Begegnung zwischen Barca und Napoli heute aus, wird da alles bei Sky ausgestrahlt?

Nein, FC Barcelona vs. SSC Neapel ist nicht in voller Länge auf Sky zu sehen. Stattdessen strahlt der Pay-TV-Kanal das Duell des gegen den aus.

Aber eine Option bietet Sky dennoch, solltet Ihr wirklich Barca-Fußball sehen wollen. Sky zeigt Fußball heute live in der Konferenz zur Champions League. In dieser sind dann beide Parallelspiele zu sehen, jedoch nur in Ausschnitten. Wenn Ihr aber ausschließlich die Partie Barca gegen Neapel sehen wollt, dann ist ein anderer Kanal Euer Ansprechpartner.

Fußball heute live im TV: FC Barcelona vs. SSC Neapel live bei DAZN im LIVE-STREAM sehen

Fußball heute live im TV sehen, das geht heute bei Barca vs. SSC Neapel nur bei einem Sender. Wollt Ihr die vollen 90 Minuten anschauen, dann ist der Ismaninger Streamingdienst DAZN für Euch da.

DAZN zeigt FC Barcelona vs. SSC Neapel heute live und in voller Länge. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff und die vollen 90 Minuten laufen dann live auf DAZN. Dort seht Ihr Fußball heute live sogar kostenlos, mit dem Probemonat.

Fußball heute live im TV: Barca gegen Napoli heute via DAZN im LIVE-STREAM und im TV sehen

Um 20.45 Uhr beginnen die Vorberichte, wenn Daniel Herzog, Marco Hagemann und Sebastian Kneißl sich zu Wort melden. Ihr könnt ab dieser Sekunde dann entscheiden, ob Ihr die vollen 90 Minuten live im TV oder LIVE-STREAM anschauen wollt.

Im LIVE-STREAM geht das ganz einfach: Einfach hier direkt bei DAZN anmelden oder registrieren und Barca vs. Neapel anschauen.

Um Fußball heute live im TV anschauen zu können, müsst Ihr die DAZN-App (kostenlos) auf Eurem Smart-TV installieren und Euch dort anmelden. Alternativ könnt Ihr auch den Laptop mit einem HDMI-Kabel verbinden und dann Barca vs. Napoli live genießen.

Fußball heute live im TV: FC Barcelona vs. SSC Neapel - die Übertragung auf einen Blick

TV: DAZN (Smart-TV) / Sky (nur Konferenz)

DAZN (Smart-TV) / Sky (nur Konferenz) LIVE-STREAM: DAZN

DAZN LIVE-TICKER: Goal

Fußball heute live im TV: FC Barcelona, SSC Neapel und der Direktvergleich