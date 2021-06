Die Türkei und Italien bestreiten heute das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft. So wird Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Endlich ist es soweit! Am heutigen Freitag, den 11. Juni, findet das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2021 statt. In diesem stehen sich die Türkei und Italien gegenüber. Das Spiel wird um 21 Uhr im Olympiastadion von Rom angepfiffen.

Auf diesen Tag mussten Anhänger in ganz Europa ein Jahr lang warten - die Eröffnung der Europameisterschaft. Im vergangenen Jahr machte die weltweite Corona-Pandemie die Austragung der EM unmöglich, nun geht sie heute endlich los.

Zum Auftakt steht gleich eine sehr interessante Partie auf dem Programm. In der Gruppe A kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der Türkei und Italien. Die weiteren Teams in dieser Gruppe sind Wales und die Schweiz.

Die Squadra Azzurra zählt nicht nur wegen des Heimvorteils in der Gruppenphase in Rom zum engeren Kreis der Titelfavoriten. Den heutigen Gegner sollten die Italiener aber keinesfalls unterschätzen. Die Türkei hat in diesem Jahr mit Siegen in der WM-Qualifikation gegen die Niederlande und Norwegen bereits für Aufsehen gesorgt. Gelingt heute zum EM-Auftakt die nächste Überraschung?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo heute Türkei vs. Italien live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften.

Fußball heute live: Türkei vs. Italien im TV und LIVE-STREAM sehen - die Details

Wettbewerb Europameisterschaft, 1. Spieltag Gruppe A Begegnung Türkei - Italien Datum Freitag, 11. Juni 2021 Anstoss 21 Uhr Ort Olympiastadion, Rom

Fußball heute live: Türkei vs. Italien bei der EM 2021 im TV und LIVE-STREAM sehen

Free-TV, Pay-TV, kostenloser LIVE-STREAM, kostenpflichtiger LIVE-STREAM - wie es sich für eine Europameisterschaft gehört, werden Übertragungen zu allen Spielen in allen vorhandenen Möglichkeiten angeboten. Das gute zuerst: Alle 51 EM-Spiele werden live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Bis auf zehn Partien werden alle Spiele live im frei-empfangbaren TV bei ARD und ZDF zu sehen sein. Sogar alle 51 Duelle zeigt MagentaTV im Pay-TV. Wie ist die Übertragungssituation beim Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien? Das verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Fußball heute live: Türkei vs. Italien bei der EM 2021 live im Free-TV

Türkei gegen Italien wird heute live von der ARD im Free-TV gezeigt. Das Erste geht bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Durch diese werden Euch Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger begleiten. Kommentator des Eröffnungsspiels ist Florian Naß.

Fußball heute live: Türkei vs. Italien bei der EM 2021 live im Pay-TV

Live im Pay-TV gibt es Türkei gegen Italien heute bei MagentaTV zu sehen. Der Pay-TV-Sender berichtet täglich bis zu zehn Stunden live von der Europameisterschaft. Die Sendungen werden unter anderem von Sascha Bandermann und Johannes B. Kerner moderiert. Der Kommentatorencrew gehören Wolff C. Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte, Markus Höhner, Christian Straßburger und Benni Zander an.

Um MagentaTV empfangen zu können, wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt. Noch bis zum 13. Juli kann man "MagentaTV Smart" buchen. In diesem Paket sind die ersten drei Monate kostenlos, im Anschluss bezahlt man zehn Euro monatlich (Mindestlaufzeit 24 Monate).

Fußball heute live: Türkei vs. Italien bei der EM 2021 im LIVE-STREAM

Die ARD und MagentaTV zeigen Türkei gegen Italien heute auch im LIVE-STREAM.

Bei der ARD ist dieser kostenlos und in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de zu finden. Um den LIVE-STREAM auch auf dem Handy, Tablet oder Laptop sehen zu können, müsst Ihr vorher die erforderliche App downloaden:

Bei MagentaTV ist auch die Übertragung im LIVE-STREAM kostenpflichtig. Die MagentaTV-App steht im Play Store und im App Store zum Download bereit.

Fußball heute live: Türkei vs. Italien bei der EM 2021 im Liveticker

Goal wird das EM-Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien heute im LIVE-TICKER begleiten. Mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen halten wir Euch über alle entscheidenden Szenen auf dem Laufenden.

Hier geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER!

Fußball heute live: Türkei vs. Italien im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung der EM 2021 im Überblick