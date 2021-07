Fußball heute live, Testspiele: Die Übertragung aller Duelle im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Saisonvorbereitung finden jeden Tag zahlreiche Testspiele statt. Goal verrät, wer die Duelle live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Nach der EM 2021 ist vor der Saison 2021/22. Im deutschen Profifußball bereiten sich alle Klubs bereits wieder auf den Auftakt in die neue Spielzeit vor - die Trainingseinheiten sind bereits in vollem Gange und auch die Testspiele der Teams terminiert.

Wer spielt gegen wen? Und wann finden die Spiele statt? Zudem stellt sich natürlich die Frage, welcher Sender die Spiele der Bundesligisten und Zweitligisten live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

In der regulären Saison werden DAZN und Sky wieder für die Übertragung der Bundesliga zuständig sein, in der Vorbereitung ist dem nicht so. Goal liefert alle Infos zu den Testspielen vor der Saison 2021/22!

Testspiele heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von Fußball am Montag, 12. Juli

Duell Wettbewerb Anstoß TV / LIVE-STREAM keine Spiele

Testspiele live im TV und LIVE-STREAM am Dienstag, 13. Juli

Duell Wettbewerb Anstoß TV / LIVE-STREAM MSV Duisburg - Preußen Münster Testspiel 16 Uhr - FC Oberneuland - Werder Bremen Testspiel 18.30 Uhr - FC Gießen - BVB (Borussia Dortmund) Testspiel 18.30 Uhr Sky Sport News HD

Testspiele live im TV und LIVE-STREAM am Mittwoch, 14. Juli

Duell Wettbewerb Anstoß TV / LIVE-STREAM Hertha BSC - Hannover 96 Testspiel 15 Uhr - VfB Stuttgart - SV Darmstadt 98 Testspiel 15 Uhr - VfL Wolfsburg - Holstein Kiel Testspiel 16 Uhr Wölfe TV, SPORT1 VfL Bochum - Bonner SC Testspiel 16 Uhr VfL Bochum (YouTube) Bayer Leverkusen - Wehen Wiesbaden Testspiel 17 Uhr - FC Viktoria Berlin - Union Berlin Testspiel 17.30 Uhr -

Testspiele live im TV und LIVE-STREAM am Donnerstag, 15. Juli

Duell Wettbewerb Anstoß TV / LIVE-STREAM FC Augsburg - Qarabag Agdam Testspiel 18 Uhr -

Testspiele live im TV und LIVE-STREAM am Freitag, 16. Juli

Duell Wettbewerb Anstoß TV / LIVE-STREAM FC Schalke 04 - Vitesse Arnheim Testspiel FC Augsburg - FC Ingolstadt 04 Testspiel 15.30 Uhr -

Testspiele in Bundesliga und 2. Liga: Wann beginnt die Saison?

Wie in den letzten Jahren auch beginnen die Spielzeiten in der 1. und 2. Bundesliga nicht an einem gemeinsamen Termin. Stattdessen startet die 2. Bundesliga rund drei Wochen früher in die neue Saison 2021/22.

Die Bundesliga lässt sich noch ein wenig Zeit, jedoch eröffnen zwei ehemalige Bundesliga-Dinos die Spielzeit in der zweithöchsten deutschen Spielklasse: Am 23. Juli läuten der FC Schalke 04 und der HSV (Hamburger SV) die 2. Liga 2021/22 ein.

Im Oberhaus geht es am 13. August los - der deutsche Meister Bayern München gastiert dann gleich zum echten Kracher bei Borussia Mönchengladbach. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Bis dahin stehen jedoch noch einige Testspiele auf dem Programm der Teams.

Testspiele in Bundesliga und 2. Liga: Welche Teams gehen an den Start?

Es ist wie immer: 18 Teams spielen in der Bundesliga - ebenfalls 18 gehen in der 2. Bundesliga in die Saison 2021/22. Wir stellen Euch alle auf einen Blick vor.

Die 18 Teams der Bundesliga

1. FC Köln

1. FC Union Berlin

1. FSV Mainz 05

1899 Hoffenheim

Arminia Bielefeld

Bayer Leverkusen

Bayern München

Bor. Mönchengladbach

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

Hertha BSC

RB Leipzig

SC Freiburg

SpVgg Greuther Fürth

VfB Stuttgart

VfL Bochum

VfL Wolfsburg

Die 18 Teams der 2. Bundesliga