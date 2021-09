Fußball heute live: So werden die Spiele am Donnerstag übertragen

Am heutigen Donnerstag finden die Spiele der Europa League und Conference League statt. Goal erklärt Euch, wo Ihr die Spiele live verfolgen könnt.

Nachdem die Champions League am Dienstag und Mittwoch im Rampenlicht stand, sind am heutigen Donnerstag die Mannschaften der Europa League und Conference League dran. Unter anderem auch mit deutscher Beteiligung. In der Europa League geben sich Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt die Ehre. Der 1. FC Union Berlin geht in der Conference League an den Start.

Alle Informationen über die Partien am heutigen Donnerstag findet Ihr in diesem Artikel.

Die Europa League und Conference League heute live

Anders als in der Vergangenheit ist DAZN dieses Jahr nicht für die Übertragung der Europa League zuständig. Die RTL Mediengruppe hat sich die Lizenzen an der EL und Conference League sichern können und ist daher für die Ausstrahlung verantwortlich.

Während ab und an auch Partien im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro gezeigt werden, findet der Großteil der Übertragung beim sendereigenen Streamingdienst TVNOW statt. Dieser ist kostenpflichtig, kann aber auch mit einem kostenlosen Probemonat getestet werden. RTL bietet Euch verschiedene Abonnementmöglichkeiten. Wie das ganze aufgebaut ist wird hier detailliert erklärt.

Insgesamt acht Spiele der Europa League und Conference League überträgt TVNOW live in Einzelspielen. Darüber hinaus habt Ihr auch die Möglichkeit, das Geschehen mittels einer Konferenz zu verfolgen. Folgende Partien werden ausgestrahlt:

Europa League Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 18.45 Uhr Royal Antwerpen Eintracht Frankfurt 18.45 Uhr Fenerbahce Istanbul Olympiakos Piräus 18.45 Uhr Real Sociedad San Sebastián AS Monaco 18.45 Uhr SK Sturm Graz PSV Eindhoven 21.00 Uhr Celtic Glasgow Bayer 04 Leverkusen 21.00 Uhr West Ham United Rapid Wien 21.00 Uhr Olympique Marseille Galatasaray Istanbul

Die Übertragungen der frühen Partien starten bereits um 17.15 Uhr, die der späten Spiele um 20.30 Uhr.

Conference League Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 21.00 Uhr 1. FC Union Berlin Maccabi Haifa

