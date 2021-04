Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Real Madrid vs. FC Barcelona - die Übertragung von El Clasico

Heute ist El Clásico! Goal erklärt, wie Real Madrid vs. FC Barcelona (Barca) am Samstagabend live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Das wohl bekannteste Fußballspiel der Welt ist El Clásico zwischen Real Madrid und FC Barcelona. Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen.

Ohne Zuschauer mag dieses Spiel vielleicht nicht den ganz großen Glanz haben, aber für beide Vereine geht es um die spanische Meisterschaft. Real Madrid hat unter der Woche überzeugend gegen den FC Liverpool in der Champions League gewonnen, das Team um Toni Kroos wird die Katalanen mit breiter Brust empfangen.

In diesem Artikel erklären wir, wie und wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, zudem liefern wir Euch die Aufstellungen der beiden Teams.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Real Madrid vs. FC Barcelona

Wettbewerb LaLiga Begegnung Real Madrid - FC Barcelona Datum Samstag, 10. April 2021 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Di Stefano, Madrid

Fußball heute live: Real Madrid vs. FC Barcelona - die Übertragungsrechte

An dieser Stelle haben wir gute Nachrichten für LaLiga-Fans und für die begeisterten Fußballzuschauer, denn El Clasico wird live und in voller Länge übertragen! Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte der LaLiga und zeigt jedes Topspiel live. Internationale Ligen werden in Deutschland nicht im Free-TV übertragen.

Fußball heute live: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM auf DAZN sehen - so läuft El Clasico

DAZN wird bereits ab 20.30 Uhr auf Sendung gehen. Lukas Schönmüller und Experte Benny Lauth führen Euch durch die Vorberichterstattung, in der es einige, interesante Dinge zu besprechen gibt. Kurz vor Spielbeginn übernimmt Kommentator Uli Hebel das Wort. Kleiner Tipp: Wer DAZN noch nicht abonniert hat, der kann das heute für einen Monat gratis machen.

Fußball heute live: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM

Am besten schaut Ihr die Übertragung über die DAZN-App, die es überall als kostenlosen Download gibt. Die App ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel mit dem Laptop, dem Smartphone, dem Tablet, dem Smart-TV oder mit der Konsole.

Zu jeder Übertragung wird DAZN nur 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights der Partie hochladen. Mit Ablauf des Probemonats kostet das Portal 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Real Madrid vs. Barcelona - El Clasico heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Fußball heute live: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER verfolgen

Parallel zur DAZN-Übertragung könnt Ihr das Spiel auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit wird dort über die wichtigsten Szenen des Clásico berichtet. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken - schaut mal vorbei!

Fußball heute live: Real Madrid vs. FC Barcelona im TV und STREAM - alle Übertragungen im Überblick

Fußball heute live... ... im LIVE-STREAM: DAZN ... im LIVE-TICKER: Goal

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Real Madrid vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Real Madrid im Clasico:

Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius

Bank: Lunin, Altube, Asensio, Marcelo, Odriozola, Isco, Mariano, Rodrygo

Barcelona setzt auf folgende Aufstellung:

Ter Stegen - Mingueza, Araujo, Lenglet - Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Alba - Messi, Dembele

Bank: Inaki Pena, Arnau Tenas, Umtiti, Pique, Firpo, Sergi Roberto, Pjanic, Riqui Puig, Ilaix Moriba, Trincao, Braithwaite, Griezmann