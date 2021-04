Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München

Wer zieht ins Halbfinale der Champions League ein? Der FC Bayern spielt heute bei Paris Saint-Germain. So seht Ihr das Spiel live im TV und STREAM.

Im vergangenen Jahr standen sich PSG und der FC Bayern im Finale der Champions League gegenüber. Am heutigen Dienstag, 13. April, spielen sie um den Einzug ins Halbfinale. Das Viertelfinal-Rückspiel wird um 21 Uhr im Parc des Princes angepfiffen.

Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel steht der FC Bayern heute in Paris mit dem Rücken zur Wand. Trotz großer Überlegenheit und einer Fülle an hochkarätigen Torchancen verpasste es der Titelverteidiger, sich eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel zu sichern. Nie in den Griff bekam der Rekordmeister im Hinspiel PSG-Stürmer Kylian Mbappe.

Bayern-Trainer Hansi Flick muss auch heute wieder auf einige Spieler verzichten. Zu dem großen Lazarett gehört auch Robert Lewandowski. Der Torjäger wurde bereits im Hinspiel schmerzlich vermisst. Auch bei der Generalprobe für das heutige Spiel fehlte den Bayern im Sturm die Durchschlagskraft. Gegen Union Berlin reichte es in der Bundesliga am vergangenen Samstag nur zu einem 1:1. PSG schoss sich in Straßburg dagegen für das Rückspiel warm und gewann in der Ligue 1 mit 4:1.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen und PSG vs. FC Bayern live und in voller Länge ansehen? Goal verrät Euch, wie das funktioniert.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern in der Champions League: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Paris Saint-Germain - FC Bayern München Datum Dienstag, 13, April, 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris

Fußball heute live im TV sehen: So läuft PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern in der Champions League

Die schlechte Nachricht zuerst! Das Spiel zwischen PSG und dem FC Bayern wird heute nicht im Free-TV übertragen. Grund dafür ist die Situation der Übertragungsrechte an der Champions League in dieser Saison.

Die Übertragungsrechte teilen sich nämlich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Und wo kommt das Spiel heute? Wir verraten Euch im folgenden Abschnitt, welcher Anbieter heute an der Reihe ist.

Fußball heute live im TV bei Sky: PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern in der Übertragung

Für das Viertelfinale der Champions League gilt folgende Regel: Jeder Anbieter zeigt pro Tag ein Spiel exklusiv. Die Rechte am Spiel PSG gegen den FC Bayern hat sich Sky gesichert. Nur dort könnt Ihr das Spiel heute live verfolgen - und zwar auf Sky Sport 2 (HD).

Ihr könnt das Spiel auf Sky Sport1 (HD) auch in der Konferenz mit dem Parallelspiel FC Chelsea gegen den FC Porto verfolgen. In folgender Übersicht zeigen wir Euch die wichtigsten Übertragungsdetails zu PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern:

Fußball heute live im TV bei Sky: PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr (Vorberichterstattung)

19.30 Uhr (Vorberichterstattung) Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Sender: Sky Sport 2 HD (Einzelspiel), Sky Sport 1 HD (Konferenz)

Sky Sport 2 HD (Einzelspiel), Sky Sport 1 HD (Konferenz) Kommentar: Wolff Fuss (Einzelspiel), Martin Groß (Konferenz)

Um das Spiel bei Sky sehen zu können, braucht Ihr ein Abo und einen Sky-Receiver. Infos zu den momentanen Sky-Angeboten findet Ihr HIER!

Fußball heute live im Stream: PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern in der Champions League

Eine Live-Übertragung im TV ist also sichergestellt. Und wie sieht es mit einem LIVE-STREAM aus?

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern im LIVE-STREAM: So wird Fußball bei Sky Go gezeigt

Der FC Bayern kämpft heute bei PSG um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Im TV wird das Spiel bei Sky live übertragen. Damit ist auch klar, dass das Spiel heute auch im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Wenn Ihr bereits Sky-Kunde seid, habt Ihr Sky Go schon mit Eurem entsprechenden Paket mit bezahlt. Das Streaminportal des Pay-TV-Senders zeigt alle Sky-Inhalte - und damit auch das heutige Spiel zwischen PSG und dem FC Bayern. Ihr müsst Euch nur die App herunterladen und Euch dann mit Euren Zugangsdaten anmelden, dann könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern im LIVE-STREAM: So wird Fußball bei Sky Ticket gezeigt

Eine zweite Option, PSG vs. FC Bayern im LIVE-STREAM zu verfolgen, ist Sky Ticket. Dieses könnt Ihr jederzeit erwerben und seid damit nicht an einen langfristigen Sky-Vertrag gebunden. Sky Ticket ist perfekt, wenn Ihr das Spiel heute noch spontan live sehen wollt.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM verpasst? PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern im Re-Live sehen

Ihr hattet heute keine Möglichkeit das Spiel PSG vs. FC Bayern live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Da kann Euch DAZN helfen. Der Streamingdienst zeigt nämlich kurz nach dem Abpfiff die Höhepunkte des Spieles auf seiner Plattform. Zudem könnt Ihr dort das Spiel ab 0 Uhr im Re-Live sehen.

Bei einer Neuanmeldeung schenkt Euch DAZN die ersten 30 Tage kostenlos. Regulär kostet ein Abo entweder 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen in der Übersicht

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: PSG vs. Bayern und die Aufstellung

Aufstellung PSG:

Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe

6 Änderungen bei PSG nach dem 4-1 in Straßburg: Neymar, Di Maria, Diallo, Draxler, Gueye und Dagba ersetzen Bakker, Kehrer, Herrera, Sarabia, Rafinha und Kean.

Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋



Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Für David Alaba ist es sein 425. Pflichtspiel für die Bayern – damit zieht er mit Franck Ribery gleich und ist damit jetzt Rekordausländer der Münchner im Profifußball.

Sowohl bei Bayern (Pavard, Hernandez und Coman) als auch bei PSG (Dagba, Kimpembe und Mbappe) stehen je 3 Franzosen in der Startelf.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: PSG vs. Bayern in der Faktenvorschau von Opta